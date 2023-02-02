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Coinbase borsası geçtiğimiz dakikalarda bir açıklama yaptı ve bir coin’i yol haritasına eklediğini duyurdu. Bu sefer haber bir fiyat hareketine sebep olmadı çünkü durum biraz farklıydı. Coinbase bir altcoin hakkında bilgi paylaştığında genel olarak fiyat grafiklerinde genel olarak uzun, büyük yeşil mumlar görülür lakin bahsi geçen coin bu haberden etkilenmedi. Son dakika olarak paylaşılan duyuruya göre yeni bir kripto para platformunun yol haritasına eklendi.

Hangi Altcoin Yol Haritasına Eklendi?

Az önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, Liquid Staked ETH (LSETH) hakkında yol haritasına eklendiğiyle ilgili bir tweet paylaştı ve gelişmeyi takipçilerine duyurdu. Bu olay, FED kararıyla piyasada oluşan olumlu havanın ardından geldi. Geçtiğimiz ay da birden çok altcoin için yol haritası ve listeleme haberi duyuran Coinbase adım atmaktan geri durmuyormuş gibi görünüyor.

Liquid Staked ETH (LSETH) Nedir?

Liquid Staked ETH (LsETH), kullanıcılar Liquid Collective protokolü aracılığıyla ETH stake ettiklerinde programlı olarak oluşturulan kazanç token’ı olarak karşımıza çıkıyor. LsETH’i, kullanım alanlarını, likit stake etmenin risklerini, vergi etkilerini ve daha fazlasını incelenmesi gereken bir konudur.

LsETH, Ethereum ERC-20 cToken modeline dayanan değiştirilebilir bir kazanç token’ı olarak tanımlanıyor. Bir kullanıcı Liquid Collective protokolüne ETH yatırdığında, yatırılan ETH’nin yasal ve faydalı mülkiyetinin yanı sıra yatırılan ETH’ye tahakkuk eden ağ ödülleri eksi protokol hizmet ücretleri ve varsa ağ kesme cezalarını kanıtlayan LsETH alır.

LsETH, tahakkuk eden ağ ödüllerinin, cezaların ve stake edilen tokenlarla ilişkili ücretlerin değerini yansıtmak için makbuz tokenı ile stake edilen tokenlar arasında değişken bir dönüşüm oranı (diğer bir deyişle protokol dönüşüm oranı) kullanan cToken modelini uygular. Dönüşüm oranı, LsETH’in dönüştürülebileceği ETH miktarıdır. Dönüşüm oranı, ETH veya LsETH’in açık piyasada işlem görebileceği fiyattan bağımsızdır.

En az 24 saatte bir, bir oracle ağı, tahakkuk eden ağ ödülleri veya ücretlerinden elde edilen yeni stake edilmiş ETH bakiyesini bildirir. Dönüşüm oranı, toplam LsETH arzı üzerinden toplam stake edilmiş ETH bakiyesi olarak hesaplanır. Tahakkuk eden ağ ödülleri cezalardan ve ücretlerden fazlaysa, protokol dönüşüm oranı protokol tarafından toplanan net ağ ödüllerini yansıtacak şekilde artar.

cToken tasarımı nedeniyle, LsETH’in dönüşüm oranı dalgalanabilir. Birim bazında yeni net ağ ödül tokenları çıkaran aTokens gibi token modellerinin aksine, Liquid Collective protokolündeki yatıranlar daha fazla veya daha az token almaz. Bunun yerine, yatıranın sahip olduğu her bir LsETH birimi için dönüşüm oranı, tahakkuk eden ağ ödüllerini yansıtan bir miktarda artacak veya azalır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.