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Son Dakika: Bitcoin (BTC) 24.000 Dolar! Sıradaki Hedefi Ne?

Bitcoin (BTC) uzun zaman sonra ilk kez 24.000 dolar! Kripto para biriminin fiyatı neden yükseliyor? BTC'nin sıradaki hedefi ne?
21:21
2 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) uzun süredir görülen düşüş ivmesinden kurtularak bugün 24.000 dolar seviyesini yıkıp geçti! Bitcoin’in sıradaki hedefi ne ? Ayrıntılar birazdan!

Bitcoin 24.000 Dolar!

Bitcoin, Kasım 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolar seviyesinin ardından ciddi bir düşüş ivmesiyle karşı karşıya kalmıştı. Yaşanan düşüşler kripto para piyasalarında büyük çaplı oyuncuların iflasına neden olsa da bugün piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin yeniden 24.000 dolar seviyesini aştı. Amerika Merkez Bankası’nın uzun süredir devam eden sıkı para politikası Bitcoin’de çift haneli oranlara kadar bir düşüş ivmesi yaratmıştı. Federal Rezerv dün yaptığı açıklamaların geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha düşük faiz artırımı ve enflasyon verilerinin son birkaç aydır aşağı yönlü eğilimi nedeniyle kripto para birimi yeniden harekete geçti.

BTC’de Etkili Olaylar!

Federal Rezerv açıklamaları öncesinde 23.400 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin, dün başlattığı yükseliş hareketiyle uzmanlara göre fiyatında önemli bir direnç bölgesi olarak görülen 24.000 dolar engelini aştı. Fed açıklamalarının yanı sıra sosyal medya devlerinden Facebook gibi büyük platformları satın almasıyla piyasa gündemine sıklıkla gelen Meta, dün açıkladığı kazanç raporlarında verilerin beklenti üzerinde olduğunu bildirdi. Ayrıca Meta’nın kazanç raporlarının etkisi ile metaverse altcoinlerde yükseliş hareketi beklenirken Bitcoin, sıçramasıyla yatırımcıların ilgisini oldukça topladı.

Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri İşsizlik Haklarından Yararlanma verileri de bugün öğlen saatlerinde açıklanmıştı. Verilere göre, önceki aya kıyasla düşüş görülen ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma, beklentilerin altında kaldı. Açıklanan veriler 183.000 iken beklenti 200.000 seviyeleriydi. Analistlere göre, tüm bu belirtilenler lider kripto para biriminin fiyatında oldukça önemli bir rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde verilerin kripto para piyasalarına etkisi ile Bitcoin’in fiyat hareketi ne yönde olacağını görmek ilginç olacak.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 21milyon.com web sitesinden elde edilen verilere göre 24.041 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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