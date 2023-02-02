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  •   Ripple’dan (XRP) SEC Davasında Büyük Gün İçin Tarih! Anlaşma Olacak Mı?

Ripple’dan (XRP) SEC Davasında Büyük Gün İçin Tarih! Anlaşma Olacak Mı?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile bir süredir devam eden davada Ripple'dan (XRP) karar için bu tarih vurgulandı!
22:06
2 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından ödeme şirketinin XRP’yi kayıt dışı menkul kıymet olarak sattığı iddiasıyla açılan dava hakkında yeni bir güncelleme yayınladı. Dava ne zaman sonuçlanacak!

Ripple’dan 2023 Beklentisi!

2022 yılının dördüncü çeyrek raporunda Ripple (XRP), 2023 yılı adına davadan bir karar beklediğini ve verilecek karara karşın her zamankinden daha çok şirkete güvenildiğini belirtti. Popüler kripto para şirketi açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

2 Aralık tarihinde Ripple’ın mahkemeden şirketin lehine karar vermesini istediği özet karar önergesini destekleyen kısa yanıt kamuoyuna açıklandı. Tüm kripto para endüstrisi ve Amerikan inovasyonu adına bu davayla iki yıl mücadele ettikten sonra, dava tamamen bilgilendirildi. Ripple bu süreçteki savunmasıyla gurur duyuyor ve Yargıç’ın kararını beklerken her zamankinden daha emin hissediyoruz. Karar zamanlaması Yargıcın elinde ancak şirketimiz 2023’te bir karar görmeyi umut ediyor.

XRP’den İleriye Dönük Vurgusu!

SEC ile Ripple arasında uzun süredir devam eden mahkemeler neticesinde henüz kararın ne zaman verileceği belirtmemiş olsa da, geçtiğimiz ay içerisinde Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ödeme firmasının “önümüzdeki ilk birkaç ay içerisinde” bir karar beklediğini vurgulamıştı. Brad Garlinghouse, Ripple’ın SEC ile anlaşmaya varma olasılığı hakkında şunları söyledi:

Ripple olarak SEC ile anlaşmamızın tek yolu, bunu en başta da söyledim, XRP’nin ileriye dönük bir menkul kıymet olmadığına dair netlik olması…

Öte yandan Ripple’ın davayı kazanması durumunda kripto para biriminin yatırımcılardan büyük ilgi görüleceği belirtiliyor. Ayrıca uzmanlara göre, uzun süredir SEC ile Ripple davasının sonucunun, yalnızca XRP’yi değil kripto para birimlerine yönelik menkul kıymet davalarının birçoğunda örnek teşkil edebilir.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com’dan elde edilen verilere göre Ripple, 0.4172 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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