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Eski FTX ABD Başkanı Brett Harrison, Architect adlı yeni bir kripto ticaret yazılım şirketi kurdu. Harrison 100 milyon dolar değerleme üzerinden fon toplamayı umuyordu ancak 60 milyon dolar değerleme üzerinden yalnızca 5 milyon dolar toplayabildi. Toplayabildiği fon konusunda kışını ve Sam Bankman-Fried’in FTX ile olan ilişkisini suçladı. Brett Harrison, SBF’nin yakın çevresinin FTX US’deki bazı işlemleri kendisiyle iletişim kurmadan nasıl yürüttüğünü açıkladı.

Harrison Krizdeki Rolünü Reddetti

Brett Harrison, FTX’in çöküşünden iki ay önce, Eylül 2022’de şirketten ayrıldı. Sam Bankman-Fried ve yakın çevresinin müşteri fonlarını zimmetine geçirdiğine dair hiçbir fikri yoktu. Aslında Harrison kendisinin de bir mağdur olduğunu ve borsaya yatırdığı parayı asla geri alamayabileceğini söyledi.

Brett Harrison’ın kripto ticareti yazılım şirketi, büyük Wall Street firmalarının kripto ticareti yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Şimdiye kadar Coinbase Ventures ve Circle Ventures, SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci, SV Angel, Third Kind Venture Capital ve Motivate Venture Capital gibi yatırımcılardan 5 milyon dolar toplamayı başardı. Bununla birlikte, Bloomberg’in 2 Şubat’ta bildirdiğine göre, kripto kışı nedeniyle topladığı paradan memnun.

Açıklaması ise şu şekilde oldu:

Herkes için oldukça soğuk bir kripto kışı oldu ve bir artış yapıldığını görmek ve daha büyük tanınmış kripto yatırımcılarının heyecanını görmek insanlara umut verdi.

Birkaç risk sermayedarı, eski bir FTX yöneticisiyle ilişkili olmanın riskleri nedeniyle yatırım yapmakla ilgilenmedi.

SBF Operasyonlarına Müdahale Ediyor

SBF’ye karşı açılan dolandırıcılık davasında savcılara yardımcı olma konusunda yorum yapan Harrison, soruşturmaya yardımcı olmaktan ve işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağını belirtiyor. Bununla birlikte, şirketin kripto borç veren BlockFi’ye 400 milyon dolarlık bir kredi imkanı sağlaması da dahil olmak üzere FTX US tarafından yapılan önemli anlaşmalara bile dahil olmadı.

Bu durum ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Şirket içinden öğrenmek yerine haberlerden öğrendiğim bir dizi farklı satın alma ya da anlaşma vardı ve bu çok sinir bozucuydu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.