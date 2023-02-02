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Shiba Inu (SHIB) Fiyat Yorumu! Bu Gelişmeler Patlamayı Getirecek Mi?

Popüler meme token Shiba Inu'da (SHIB) yaşanan son gelişmeler beklenen fiyat artışını getirecek mi? Uzmanlardan SHIB fiyat tahmini!
23:06
2 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) blok zincirinde bir ERC-20 token’ı olarak kurulan meme token Shiba Inu (SHIB) piyasa genelinde yaşanan fiyat artışından payını aldı. Meme token’lar arasında Dogecoin’den (DOGE) sonra en popüler ikinci kripto para birimi olan SHIB, son üç güne kıyasla %9,0 oranında daha yüksek işlem görüyor. SHIB gelecek nasıl bir yol izleyecek?

Shiba Inu’de Gelişmeler!

Shiba Inu Çarşamba günü 21 günlük hareketli ortalamasından sıçramasından bu yana yaklaşık %9 oranında yükseldi. Bazı analistler, Kanada kripto para ödeme ağ geçidi FCF Pay’in ana Shiba Inu ekosistem token’larını (SHIB, LEASH ve BONE) ön ödemeli Visa ve Mastercard kartlarına eklediğine dair son haberlerin Shiba Inu’ya destek verdiğini söylüyor. FCF Pay kart sahipleri artık kartlarına 5000 dolara kadar SHIB, LEASH ve BONE’un yanı sıra Bitcoin (BTC) ve büyük stablecoin’ler gibi diğer kripto para birimlerini önceden yükleyebilecek.

SHIB Patlamaya Hazır Mı?

SHIB/USD paritesi, 2023 yılının başından bu yana %50 oranından fazla etkileyici bir artışla yazı kaleme alındığında 0,00001247 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistlere göre kaydedilen kazançlar hızlanmak üzere olabilir. Shiba Inu mevcut konum itibariyle Ağustos ve Ekim 2022 zirvelerini birbirine bağlayan bir düşüş trendini test ettiği belirtildi.

Ayrıca SHIB/USD paritesinin son haftalarda 200DMA ve 21DMA’ya geri çekilme sırasında ne kadar iyi desteklendiği göz önüne alındığında, satın alma baskısının artabileceği vurgulanıyor. Bu durumda uzun vadeli kilit düşüş trendinin üzerinde bir kırılma olduğunu ve Ocak ayının 0.000013 dolar bölgesindeki yüksek seviyelerinin daha olası göründüğünü gösteriyor olabilir. Öte yandan uzman analistlere göre SHIB’de, 0.0000152 dolarlık alanın Ekim ayının en yüksek seviyesine doğru hızlı bir koşuya ve ardından 0.000018 doların hemen altındaki Ağustos ayının en yüksek seviyesine doğru bir rallinin kapısını açabilir.

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