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Milyarder yatırımcı Ray Dalio, CNBC’nin Squawk Box sunucusu Andrew Ross Sorkin ile röportaj yaptı. Röportaj sırasında Ray Dalio, genel olarak kripto para birimleri ve özel olarak Bitcoin (BTC) hakkındaki görüşlerini paylaştı.

“Bitcoin’e Orantısız İlgi!”

Dünyanın en büyük Hedge Fonlarından biri olan Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio’nun net servetinin yaklaşık 19,1 milyar dolar olduğu tahmin edilen (2 Şubat 2023 itibarıyla) 73 yaşındaki Amerikalı, Harvard Business School’dan MBA derecesini aldıktan sadece iki yıl sonra New York City’deki dairesinden varlık yönetimi firması Bridgewater Associates’i kurdu. Bridgewater Associates’in Haziran 2022 itibarıyla yönetimi altında 126 milyar dolarlık varlığı vardı ve birçok kurumsal müşterisi arasında “emeklilik fonları, vakıflar, vakıflar, yabancı hükümetler ve merkez bankaları” yer alıyor. Bugün erken saatlerde Ross Sorkin ile CNBC’de yaptığı bir konuşmada piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi Bitcoin hakkındaki görüşlerini paylaşarak şunları söyledi:

Bence Bitcoin, 12 yıldır başarılmış olması oldukça şaşırtıcı ama bence hiçbir şeyle ilgisi yok. Orantısız ilgi gören küçücük bir şey. Etkili bir para olmayacak. Etkili bir servet deposu değil ve önemli bir takas aracı değil.

Bitcoin’e yönelik eleştirilerine rağmen Ray Dalio, ABD, Avrupa ve Japonya da dahil olmak üzere merkez bankalarının aşırı para basması nedeniyle mevcut para sisteminin tehlikede olduğunu kabul etti. Milyarder yatırımcı dünya gelişmeye devam ettikçe insanların güvenli bir servet deposu aramaya başlayacağına ve kripto para birimlerinin bu evrede etkin rol oynayabileceğine inandığını belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Önümüzdeki yıllarda asıl soru paranın ne olduğu, sadece bir mübadele aracı olarak değil, aynı zamanda bir servet deposu olarak görülecek.

Farklı Seçenek!

Bununla birlikte Ray Dalio, enflasyonla bağlantılı bir kripto para biriminin Bitcoin’den daha iyi bir seçenek olacağına iddia ederek şunları vurguladı:

Bir para birimi yarattıysanız, bu satın alma gücüdür. Bununla birikim yapabileceğimi, paramı koruyabileceğimi ve bir süre sonra her yerde işlem yapabileceğimi biliyorum. Ancak Bitcoin’in öyle olduğunu düşünmüyorum.

Eleştirilerine rağmen Ray Dalio, kripto para birimlerinin gelişmeye devam edeceğine, gelecekte daha çekici ve uygulanabilir yeni token’ların gelişimini görebileceğimize inanıyor. Kripto para dünyasının nasıl gelişmeye devam ettiğini ve Ray Dalio dahil yatırımcıların bu hızla değişen manzaraya nasıl uyum sağlayacağını görmek ilginç olacak.