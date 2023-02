Okuma Süresi: 2 Dakika

The Sandbox (SAND) resmi Twitter üzerinden yaptığı son açıklamalarında yatırımcılarının yakından ilgilendiren müjdeyi duyurdu. Gelen son haberlerle kripto para biriminin fiyatı yükselecek mi? SAND yatırımcılarının yüzünü güldürecek olan 9 Şubat’taki gelişme ne?

SAND’dan Stake Müjdesi!

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH) ağı tabanlı Sandbox, kullanıcıların oyun içi tecrübelerini “paraya çevirebildikleri” bir Blockchain ve kripto para projesi olarak piyasaya sürüldü. Metaverse altcoini olan The Sandbox, piyasalarda yaşanan gerilemeler ile metaverse dünyasına olan ilginin düşüklüğü sebebiyle geçtiğimiz aylarda ciddi değer kayıplarına uğradı. Ancak The Sandbox’ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda LAND sahiplerine belirlenen SAND sınırı LAND başına 1.000’den 2.000’e çıkarılıyor. 9 Şubat tarihinde uygulamaya alınacak yenilik hakkındaki açıklamalarında kripto para şirketi şu ifadelere yer verdi:

Harika haber! Staking havuzları 7 Şubat tarihinden itibaren önümüzdeki 4 hafta boyunca 200.000 dolar SAND (haftada) ile yeniden doldurulacak! Ayrıca… LAND Owners staking havuzu için SAND sınırı LAND başına 1.000’den 2.000’e çıkıyor! 9 Şubat’tan itibaren!

The Sandbox Geliştirmesi!

Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda The Sandbox tarafından belirlenen stake sınırı ilk olarak 500 idi. Ancak kripto para projesi belirtilen seviyeyi bugün olduğu gibi yükseltmeye giderek 1.000 seviyesine çıkarmıştı. The Sandbox tarafından yapılan açıklama sonrasında kripto para biriminin fiyatında ne gibi değişiklikler olacak henüz bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerdeki benzer staking uygulamaları, genellik fiyat artışları ile sonuçlandığı belirtiliyor. The Sandbox’da non fungible token’lar (NFT) ve oyunun içinde oyunlar oluşturabilir. Kullanıcılar buna ek olarak oluşturdukları NFT’leri bir fiyat karşılığında Sandbox Marketplace’e koyarak veya oluşturdukları oyunu oynamak için oyunculardan giriş ücreti ödemelerini isteyerek kazanç elde elde edebilir şekilde bir çalışma sistemi mevcut.

Yazı kaleme alındığında 21milyon.com web sitesinden elde edilen verilere göre, The Sandbox 0.7586 dolar seviyesinden işlem görüyor.