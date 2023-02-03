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Bu Kez Ters Köşe Yaptı! Bitcoin Şirketinden Uyarı Gibi Duyuru!

Ocak ayında bin 500 BTC sattığını açıklayan Bitcoin madencisi Marathon Digital, operasyonlarını finanse etmek ve genel amaçlar için daha fazla BTC satmaya hazırlanıyor.
08:12
3 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ocak ayı boyunca yüzde 40’ın üzerinde değer kazanan Bitcoin (BTC) 2023 yılına mükemmel bir başlangıç yaptı. Bu aynı zamanda 2023’ten sonraki on yıl içinde Ocak ayındaki en büyük ikinci büyük kazanım ayı oldu. Bitcoin fiyatı 23 bin dolar ve üzerine kadar çıkarken, Bitcoin madencilik devi Marathon Digital‘den operasyonel maliyetlerini finanse etmek için BTC varlıklarını satmaya devam ettiği açıklaması geldi..

687 BTC Çıkardı, 1.500 BTC Sattı

Marathon Digital, Bitcoin fiyatındaki yükselişle birlikte çıkardığı BTC sayısında da yüzde 45’lik bir artış kaydetti. Bitcoin madencisi geçen ay boyunca 2022’nin Aralık ayında çıkardığı 475 BTC’den daha fazla, toplam 687 BTC çıkardı. Bununla birlikte şirketten yapılan açıklamada geçen ay toplam bin 500 BTC’nin satıldığı belirtildi.

Marathon Digital, 2022’de kripto para piyasasındaki çöküş sırasında BTC satışı yapmaktan kaçınan birkaç kripto para madencisinden yalnızca biriydi. Bitcoin’in geçen yıl yüzde 60’tan fazla değer kaybetmesi ve enerji maliyetlerinin artmasıyla birlikte kripto para madencilerinin faaliyetlerine devam etmesi giderek zorlaştı. Sonuç olarak birkaç büyük Bitcoin madencisi kepenk indirmek zorunda kalırken bazıları iflasa kadar sürüklendi.

Ocak ayında Bitcoin ilke birlikte Marathon Digital’in hisse senedi fiyatı yüzde 135 gibi şaşırtıcı bir oranda arttı ve 8,00 doların üzerine çıktı. Bu, Bitcoin madencilik şirketinin nefeslenmesini sağladı.

Marathon Digital Daha Fazla Bitcoin Satacak

Marathon Digital, Bitcoin üretimi arttıkça ve daha tutarlı hale geldikçe operasyonel giderleri karşılamak için ileride biraz daha Bitcoin tasfiye etmeyi planlıyor. Yapılan resmi duyuruda, “Aylık işletme maliyetlerini finanse etmek için 2023 yılında Bitcoin varlıklarımızın bir kısmını satmaya devam etmeyi planlıyoruz. Bu satışlara rağmen 31 Aralık 2022 itibariyle 7 bin 815 BTC olan kısıtlanmamış Bitcoin varlığımız, üretimimizin artması ve Ocak ayında Bitcoin fiyatındaki değerlenmenin teminatı olarak gösterdiğimiz Bitcoin miktarının azaltması nedeniyle 31 Ocak 2023 tarihi itibariyle 8 bin 90 BTC’ye yükseldi.” denildi.

Duyuruda ayrıca bu yıl daha fazla kripto para madencisine enerji sağlamaya ve performansını optimize etmeye odaklanılacağını belirtildi. Operasyonel verimlilikteki bu gelişmeler Maraton’un bilançosunu güçlendirmesine yardımcı olacak. Şirket, geçen ay BTC üretimindeki iyileşmenin McCamey, Teksas’taki yeni barındırma sağlayıcısı ile birlikte çalışmanın bir sonucu olduğunu söyledi.

Dünya genelindeki Bitcoin madencileri için 2023’ün nasıl geçeceğini görmek ilginç olacak.

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