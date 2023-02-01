Binance müjdeyi verdi, Amazon detayı kadar ürünün sağladığı fayda da dikkat çekici. Bu gelişme uzun vadede BNB Coin fiyatına büyük katkı sağlayabilir.

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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance aynı zamanda Web3 dönüşümünde de öncü rol üstleniyor. Birçok popüler projeye maddi katkı sağlayan kral kripto para borsası küresel kripto işlem hacminin %50’den fazlasını üstleniyor. Özellikle FTX çöküşünün ardından Binance borsasına ilgi arttı.

BNB Greenfield

Kripto borsası Binance tarafından başlatılan blockchain platformu BNB Chain, yeni BNB Greenfield için Whitepaper’ı yayınladı. Teknik dokümanda Web3 projesi, BNB Chain içerisinde kullanıcılara ve merkezi olmayan uygulamalara (DApps) verilerin tam sahipliğini sağlayan merkezi olmayan bir depolama altyapısı olarak açıklanıyor. Potansiyel kullanım alanları arasında web sitesi barındırma, kişisel bulut ve veri depolama, yayıncılık ve daha fazlası yer alıyor. Bu harika bir detay çünkü Web3 dünyasında blockchain tabanlı barındırma hizmetlerine büyük bir ihtiyaç doğacak.

BNB Chain çekirdek ekibi tarafından inşa edilen Web3 test ağı Amazon Web Services, NodeReal ve Blockdaemon’dan topluluk geliştirici ekipleri tarafından desteklenmektedir. Amazon’un Avalanche ile girdiği ortaklığın ardından aynı platformdaki topluluk geliştiricilerin BNB Chain Web3 projesine destek veriyor olması geleceğe dair umutları artırıyor.

Binance Web3

Bu ağ BNB ekosistemindeki üçüncü blockchain olacağı için de ayrı öneme sahip. BNB Chain’de kıdemli çözüm mimarı olan Victor Genin birkaç ay içinde başlatılacak test ağının internetin yeni çağında farklı bir tema oluşturmaya çalıştığını söylüyor. Genin şunları söyledi;

“BNB Greenfield, depolanan veriler için fayda ve finansallaştırma fırsatları oluşturmanın yanı sıra verilerin sahipliğine programlanabilirlik getirecek.”

BNB Token’larına ve BNB Chain adresine sahip olan kullanıcılar, DropBox gibi Web2 bulut depolama hizmetlerine benzer şekilde BNB Greenfield’da veri depolayabilirler. Diğer yetenekler arasında web sitelerini dağıtmak ve geçmiş verileri depolamak yer alıyor. Bu alanda bilinen en büyük proje Filecoin, Oracle alanında bilinen en büyük çözüm ise Chainlink’ti. Son iki adımın ardından Binance, Oracle ve veri depolama alanındaki devlere rakip olarak çıktı. Uzun vadede bu ürünlerin faaliyet geçmesi BNB Coin fiyatı üzerinde ciddi pozitif sonuçlar doğurabilir. Belki de yakında Binance üçüncü bir alanda yapay zeka alanında da benzer bir işe girişir?