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Bitcoin destekçisi Cathie Wood’un yatırım yönetim şirketi ARK Invest, yayımladığı “2023’deki Büyük Fikirler” başlıklı araştırma raporunda, ciddi bir gerilemeye rağmen halka açık Blockchain’lerin birçok devrimi teşvik etmeye devam ettiği ve bunlardan birinin de Bitcoin olduğunu belirtti.

Ne Altın Ne de Diğerleri! Kazandıran Bitcoin Oldu!

ARK Invest‘a göre çalkantılı geçen 2022’ye rağmen Bitcoin’in temelleri sağlam kaldığı için en büyük kripto para 2030’a kadar 1 milyon dolara ulaşacak. Raporda, “Merkezi karşı tarafların neden olduğu bulaşma Bitcoin’in ortaya koyduğu değerlerin yükselmesini sağladı: merkeziyetsizlik, denetlenebilirlik ve şeffaflık. Ağ temelleri güçlendi ve yatırımcı tabanı daha uzun vadeye odaklı hale geldi.” denildi.

ARK Invest, ortaya koduğu bu iddiasını önceki düşüş dönemlerine kıyasla daha yüksek hash rate’e, uzun vadeli yatırımcıların cüzdanındaki BTC miktarına ve bakiyesi sıfır olmayan cüzdanlara işaret ederek destekliyor.

Yatırım yönetim şirketi, temelinin son derece sağlam olmasından dolayı Bitcoin’in geleneksel varlık sınıflarından daha iyi performans göstermeye devam ettiğinin altını çizdi. Raporda, beş yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) bazında küresel hisse senetlerinin yüzde 6,1 kazanç getirirken küresel borcun yüzde 1,4 arttığı ve altın yüzde 2,2 kazanç getirirken Bitcoin’in ortalama yüzde 272 kazanç getirdiğine dikkat çekildiği görülüyor.

Bitcoin’in 2026 Yılına Kadar 500 Bin Dolara Ulaşmasını Bekliyor

ARK Invest’ın raporundaki oldukça yüksek Bitcoin hedefi sürpriz bir tahmin değil. ARK Invest CEO’su Cathie Wood, kripto para piyasasındaki yukarı doğru hareketlilik hakkında cesur tahminlerde bulunmasıyla tanınan bir isim. Wood, 2021’in Mayıs ayında Bloomberg’e verdiği bir demeçte ilk cesur Bitcoin tahminininde bulunmuş ve en büyük kripto paranın 2026 yılına kadar 500 bin dolara çıkacağı öngörüsünde bulunmuştu. Daha sonra 2022 yılının başında bu rakamı “2030 yılına kadar 1 milyon dolar” şeklinde ikiye katladı.

Öte yandan ARK Invest’ın geride kalan Aralık ve Ocak ayları boyunca ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’de (COIN) yükseliş bekleyen tarafta olduğu ve yaklaşık 30 milyon dolarlık hisse satın alarak COIN pozisyonunu büyüttüğü görüldü. COIN geçtiğimiz ay yüzde 74 artarak BTC’den çok daha iyi bir performans gösterdi.

Raporda Akıllı Sözleşmeler ve DeFi Detayı

Yatırım yönetim şirketinin raporunda Bitcoin’le ilgili ortaya koyduğu öngörüleri dikkat çekerken, ayrıca akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) konularına da değinildiği görülüyor. Ark Invest, on-chain’deki (zincir üstü) token’laştırılmış finansal varlıkların değeri arttıkça merkeziyetsiz uygulamalar ve bunlara güç veren akıllı sözleşme ağlarının yıllık 450 milyar dolar gelir elde edebileceğini ve 2030 yılına kadar piyasa değerinin 5.3 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.