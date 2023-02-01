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Dikkat: Günlerdir Konuşulan Altcoin’de Ralli Bitti Mi?

Kripto para birimleri arasında devam eden yükselişler sırasında gelişmeler ve fiyat artışı ile dikkat çeken altcoin için analistler uyardı.
14:55
1 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Aptos (APT), diğerlerinden daha iyi performans gösteren büyük fiyat artışı nedeniyle tüm hafta boyunca manşetlerdeki yerini kaybetmedi. Elde edilen verilere göre kazançlar ayrıca Aptos’un başka bir kilometre taşına ulaşmasına yardımcı oldu. 

APT TVL’sinde Önemli Hamle

Elde edilen verilere göre APT’nin kilitlenen toplam değeri (TVL) 62,5 milyon doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ekibe göre APT, mainnet lansmanından bu yana sadece 12 hafta içinde bunu başardığı için bu harika bir haber.

Artan TVL’ye ek olarak, Aptos kısa süre önce cüzdanını da güncelleyerek daha fazla özellik ekledi ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Aptos Cüzdan Adaptör Standardı, kullanıcıların ağ genelinde dağıtım, entegrasyon ve işlem yapmasını kolaylaştıracak bir yenilik olarak tanıtıldı.

Bu hamle ile DApp üreticilerinin Aptos ekosisteminde farklı cüzdanları korumak ve uygulamakla uğraşmasına gerek kalmadı. Açıklamalara göre adaptör, cüzdan üreticilerine bir standart sunarak entegrasyonu basitleştirirken, cüzdanlarının görünürlüğünü ve görünürlüğünü de artırıyor.

Uzman İsimler Uyarıyor!

Bu gelişmeler her ne kadar gelecek ile ilgili pozitif sinyaller verse de analistlere göre APT fiyatındaki artış sona ermiş olabilir. CoinMarketCap’in verileri, yükselişle geçen bir haftanın ardından APT’nin fiyatının son 24 saatte %14 oranında düştüğüne işaret etti. Yazım sırasında APT 2,6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 16,46 dolardan işlem görüyor.

Aptos’un dört günlük grafiğinin ise ayıların baskısı altında kaldığı ifade ediliyor. Örneğin, MACD düşüş eğilimi gösteriyor. APT‘nin Üstel Hareketli Ortalaması da 20 günlük EMA ile 55 günlük EMA arasındaki mesafe azaldıkça düşüş eğilimli bir tablo çiziyor.

Buna ek olarak Göreceli Güç Endeksi (RSI) de bir düşüş kaydetti ve nötr işaretin daha da altına inerek düşüşün devam etme olasılığını artırdı. Bununla birlikte, Chaikin Para Akışı (CMF) yükselirken boğaların bir miktar desteklendiği belirtiliyor.

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