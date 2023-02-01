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  •   Popüler Altcoin’in Stablecoin’inde Önemli Gelişmeler Oluyor! Altcoin Nasıl Etkilendi? 

Popüler Altcoin’in Stablecoin’inde Önemli Gelişmeler Oluyor! Altcoin Nasıl Etkilendi? 

Popüler bir kripto para biriminin stabledcoin’i olarak piyasaya sürülen kripto para son günlerdeki hamleleri ile dikkatleri çekiyor. 
13:50
1 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

DeFillama verilerine göre, Cardano tabanlı bir stablecoin olan Djed’de kilitli varlıkların toplam değeri (TVL), piyasaya sürülmesinin ilk 24 saatinde 10 milyon doları geçti. Djed’in web sitesindeki mevcut veriler, stablecoin’in 1,7 milyon dolaşım arzına sahip olduğunu, yedek token SHEN’in arzının ise 20,8 milyon olduğunu gösteriyor. 

DJED ve SHEN 

Coti CEO’su Shahaf Bar-Geffen, Djed‘in rezerv oranının piyasaya sürülmesinden birkaç saat sonra %800’e ulaştığını Twitter üzerinden paylaştı ve bu oran yazının yayına hazırlandı sırada %596’ya düştü. 

Yapılan açıklamalara göre rezerv oranı %400’ün altına düştüğünde, kullanıcılar yalnızca Djed yakıp Shen basabilirken, bakiye %800’ü aştığında olaylar tam tersi oluyor. Bu mekanizmanın, zorlu piyasa koşullarında Terra benzeri başka bir çöküşü önlemek için tasarlandığı iddia ediliyor. 

Öte yandan Shen sahipleri, ekstra ödüller kazanabilecekleri için Djed basmak üzere coinlerini yatırmaya teşvik ediliyor. Yeni stablecoin, bir yılı aşkın süredir geliştirilme aşamasında olmasının ardından Cardano topluluğundan önemli bir beklenti yaratmıştı. 

Cardano (ADA) ve Djed Etkisi 

Cardano’daki Wingriders, MuesliSwap ve Minswap gibi birkaç merkezi olmayan borsa (DEX), stablecoin’i listeleyen ilk platformlar arasındaydı. Bunun yanı sıra, Fluid gibi Cardano projeleri, stablecoin’i kredilere karşı bir likidite seçeneği olarak entegre etti. Yapılan açıklamalara göre Fluid, kullanıcılarının NFT’lerini teminat olarak kullanarak Djed ödünç almalarına izin verecek. 

Öte yandan merkezi borsa Bitrue da DJED ve rezerv varlığı SHEN’i listeleyeceğini açıkladı. İşlemlerin 1 Şubat’ta platformda başlaması bekleniyor. 

Bunlara ek olarak elde edilen son verilere göre Cardano’nun kripto para birimi ADA son 24 saatte %4 artarak 0,39 dolara yükseldi. ADA yazının kaleme alındığı sırada 0,3808 dolardan işlem görüyor. Katman1 (L1) blok zinciri ağ tokenı son 30 gün içinde ise %50’nin üzerinde artış gösterdi. 

Bu arada, Cardano’nun DeFi etkinliği de Djed’in lansmanından faydalandı. Ekosistemde kilitli varlıkların toplam değeri son 24 saat içinde %22 artışla 91,4 milyon dolara yükseldi. 

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