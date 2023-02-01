Ethereum dünyanın hali hazırda en büyük akıllı sözleşme platformu. Ancak bazı alanlarda onu alt edebilen güçlü rakipleri de var.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir zamanlar Bitcoin rakipleri popülerdi artık Ethereum, Solana ve Dogecoin gibi altcoinlerin katilleri/rakipleri ilgi görüyor. Her dönem farklı alandaki kripto projeleri dikkat çekiyor. Ethereum ölçeklendirme çözümleri bazı alanlarda altcoin kralından daha iyi performans gösterebiliyor. Ocak ayı raporu da buna işaret ediyor.

Ethereum vs Polygon

Ocak 2023, OpenSea’deki NFT faaliyetlerinde önemli bir artışa sahne oldu ve Polygon NFT’leri, üst üste ikinci ay işlem gören NFT sayısında Ethereum NFT’lerini geride bıraktı. NFT borç verme ekosistemi aylık kredi hacmi, kredi sayısı, borç veren ve borç alan sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

En büyük NFT pazarlarından biri olan OpenSea’deki NFT faaliyeti Ocak 2023’te önemli ölçüde arttı ve Ethereum NFT’leri, platformda 1.132.681 Ethereum NFT’si satan 319.641 yatırımcının ilgisini çekerek Ağustos 2022’den bu yana en yüksek işlem hacmine (444 Milyon dolar) ulaştı. Polygon ise ocak ayında 1.514.895 NFT işlemi gördü.

Polygon NFT

OpenSea platformunu kullananların Ethereum ağındaki ortalama işlem sayısı 3,54’te kalırken Polygon NFT traderları 7 işlem ile birinciliğini korudu. Ancak Polygon ağını kullananlar ortalama 69 dolar harcarken Ethereum cephesinde bu ortalama harcama 1.390 dolardı. İşlem sayısı bakımından Polygon ekosistemindeki kullanıcılar daha aktif görünse de Ethereum ağı dolar bazlı liderliğini koruyor.

Ethereum ölçeklendirme çözümü Polygon son 6 ayda yaptığı devasa anlaşmaların ardından kripto para yatırımcıların daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Yüz milyarlarca dolarlık bir hedge fonun, dün tokenise yatırım hissesi haberini duyurmuştuk. Bunun gibi yapılan onlarca anlaşma MATIC fiyatının FTX çöküşü sırasında aşırı düşüşler yaşamasını engelledi. Hatta MATIC Coin, LUNA çöküşü dönemindeki seviyesinin bile üzerinde kaldı.

Yazı hazırlandığı sırada 1 doların üzerinde tutunan MATIC fiyatı akşam açıklanacak olan faiz kararına odaklandı. Bitcoin 23.000 doların üzerinde tutunurken son gelen veriler Powell ve ekibinin ayağını gazdan biraz daha çekmesi gerektiğini düşünüyor. Her alanda büyüme yaşayan Polygon eğer genel piyasa hissiyatı iyimser kalmaya devam ederse yerel kripto parası MATIC Coin’in daha da yükselmesini sağlayabilir.