Kripto gurusu 3 altcoin hakkında görüşünü açıkladı. Bitcoin'in bundan sonraki rotasını da çizdi.

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Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 23.000 doların altına düştü ve volatilitenin ayak sesleri geliyor. Popüler bir kripto analisti ise 3 altcoine dikkat çekerek Bitcoin için kısa ve orta vadeli beklentilerini açıkladı. Bu altcoinlerden biri bugün, dün yaptığımız duyurunun ardından %30’un üzerinde artış gösterdi. Peki ralliler devam edecek mi?

Yükselebilecek Altcoinler

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen analist on binlerce takipçisiyle güncel piyasa tahminlerini paylaştı. Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaya dikkat çeken analist DYDX (dYdX), GMX (GMX) ve Injective’in bu dalgalanmalara iyi dayandığını söylüyor.

“DYDX, GMX ve INJ: Boğa ortamında kırmızı günler çok şeyi açıklığa kavuşturuyor. Hangi altcoinler güçlü, hangileri damping yapıyor vb. Perp dex’ler bu düşüşlerde hareket etmiyor; çok iyi dayanıyorlar. Bunlarda çok fazla güç var.”

Yazı hazırlandığı sırada DYDX 3 doların üzerinde bulunuyordu. GMX ve INJ ise bugün sırasıyla %2 ve %19 artış yaşadı. DYDX günün yıldızı olabilir çünkü 2,8 dolar seviyesinde olan fiyat bugün erken saatlerde 3,55 dolara sıçradı. Dün akşam paylaştığımız haberde yıllık raporun altcoinin fiyatını daha da artırabileceğinden bahsettik. Ancak yıl sonu yapılacak kilit açılışını tekrar hatırlatmakta fayda var.

Analiste göre bu üç altcoin güçlü duruşunu sürdürüp yatırımcısına kazandırmaya devam edebilir.

Bitcoin Düşer Mi?

Bitcoin‘e gelince, topluluk tarafından takip edilen analist 2018’in sonlarından 2019’un başlarına kadar olan kurulumun tekrar edebileceğini söylüyor. Altcoin Sherpa, 2018’de Bitcoin‘in birkaç aylık bir düşüş trendinin ardından sert bir yükseliş gösterdiğini söylüyor. Bu senaryoyu analist şöyle açıklıyor;

“2018’de uzun süreli bir düşüş trendinin çok net işaretlerini gördüğümüzü düşünüyorum. Ardından bir birikim döngüsü ve ardından 3.000 – 14.000 arasında güçlü bir hareket geldi.”

BTC’nin şu anda benzer davranışlar sergilediğini söylüyor. Analist, Bitcoin’in 25.000 dolara kısa vadede yükselmesini ve rallisini 30.000 seviyesine kadar sürdürmesini bekliyor. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada güçlü gelen istihdam verisinin ardından 23.000 doların altına düştü. Birkaç saat sonra Fed faiz kararını açıklayacak ve Powell’ın dudakları arasından dökülecek kelimeler kripto paraların önümüzdeki haftalardaki performansını etkileyecek.