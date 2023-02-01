3 altcoinin de ortak bir özelliği var. Ocak sonu güncellemeleri fiyata neden etki ediyor?

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Türk kripto para yatırımcıları bu üç altcoine de yoğun ilgi gösteriyor. Elbette bunun bazı sebepleri var. Sosyal medyadaki pazarlama gücü bunun en büyük sebeplerinden biri, spekülatif fiyat hareketleri de diğer bir sebep. Peki Reef Coin, Render Token ve Waves Coin için kısa vadeli beklentiler neler? Yatırımcıları kısa vadede kazanç elde edebilecek mi?

Reef Coin Yorum

Popüler altcoinin işlem hacmi bugün %80 oranında arttı ve fiyatı 0,0035 doları aştıktan sonra başladığı seviyelere 0,0031 doların altına geri döndü. Dün geç saatlerde Reef Coin ekibi en iyi blockchain ödülünü aldığını açıkladı. Ayrıca geçtiğimiz yıl yaşanan önemli gelişmelere dair bir özet de paylaştılar. Bu özeti bugünlerde birçok altcoin paylaşıyor örneğin DYDX 2022 yılına dair daha fazla kazanç bildirdiği için bugün %30’un üzerinde arttı.

Reef Coin ekibi ise bazı önemli gelişmeleri şöyle sıraladı;

ETHDenver 2022’nin ana sponsoru olduk.

Reef , 2022 Abu Dhabi Grand Prix yarış hafta sonunda Arabian Business tarafından düzenlenen Orta Doğu Blockchain Ödülleri’nde En İyi Ekosistem Ödülü’nü kazandı.

, 2022 Abu Dhabi Grand Prix yarış hafta sonunda Arabian Business tarafından düzenlenen Orta Doğu Blockchain Ödülleri’nde En İyi Ekosistem Ödülü’nü kazandı. Reef CEO’su ve Kurucusu Denko Mancheski, Binance Blockchain Week Dubai’de bir panele katıldı; Reef etkinliğin ana sponsorlarından biriydi.

Binance, Reef Chain doğrulayıcıları ailesine katıldı

Reef, The Rich List Group tarafından yönetilen 2022 Abu Dhabi Grand Prix Race Weekend’e sponsor oldu.

Coinbase Custody, REEF tokenleri için para yatırma ve çekme işlemlerini destekledi.

Ve sponsorluklar, etkinlikler böyle uzayıp gidiyor. Ekip ayrıca bu yıl için şunları yazdı;

“Yol açıldı ve hedef açık. 2023’te Reef, Web3’ün geleceğine önemli ölçüde katkıda bulunurken daha önce hiç görülmemiş bir dalga getirecek.”

Teknik açıdan Fed’in volatiliteyi artırması halinde 0,003054 dolar desteği test edilebilir ve fiyatın 0,002932 dolara kadar düştüğünü görebiliriz. İyimser senaryoda 0,003252 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var.

Render Token ve Waves Coin

Render Token son 1 haftada etkileyici bir yükseliş yaşadı ve zaten bunun sebebini açıklamıştık. Ekip tokenin değerini artırmak için yakım mekanizması getirdi ve hizmet alanların oluşturduğu satın baskısını ortadan kaldırdı. 9 Ocak tarihinde 0,4 dolardan alıcı bulan fiyat 1,6 dolar sınırına kadar dayandı. Asıl yükseliş ise 23 Ocak tarihinde başladı. Kısa vadede 1,17 dolar seviyesinin korunması önemli eğer bu bölge savunulabilirse yükseliş devam edebilir.

5 gün önce Render Token’e benzer şekilde Waves Coin ekibinin de benzer yıllık güncelleme paylaşmıştı. Fiyatın bu güncellemeyle artması sürpriz olmadı ve zaten duyuruyu son dakika olarak paylaşmamızın ardından beklenen oldu. Waves Coin bu yıl için birçok yeniliğe imza atmak istiyor. Kısa vadede 2,31 ve 2 dolar seviyeleri korunmalı. Aksi taktirde 1,95 doların altına düşüş devam edebilir. Waves Coin yazı hazırlandığı sırada 2,38 dolardan alıcı buluyor.