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Devletler henüz regülasyonlar konusunda kapsamlı adımlar atabilmiş değil ancak mevcut yasalar birçok konuyu düzenliyor. Örneğin yasadışı bir madde alımı için kripto paraları kullanırsanız bu sizi banknot kullananlardan daha az suçlu yapmaz. Amerika’da bu konuda titizlikle hareket ediyor. Öyle ki blockchain doğrulayıcıları bile onun kararlarına mecburen uyuyor.

Yeni Kripto Yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), mevcut yaptırımların kripto paralar aracılığıyla atlatılmasını önlemek için mücadele veriyor. Bununla bağlantılı olarak 1 BTC ve ETH adresi askıya alındı. Basın açıklamasına göre Igor Zimenkov ve oğlu Jonatan, “üçüncü ülke hükümetlerine” savunma ekipmanı satmaya çalışan “geniş bir ağın” parçasıydı. OFAC’a göre Rus vatandaşı olan Jonatan Zimenkov’un iki adresle bağlantısı vardı ve bunlar da hem babası hem de Rosoboroneksport OAO ile bağlantılıydı. İnternet sitesine göre bu şirket Rusya’nın silah ihracatına aracılık ediyor.

OFAC basın açıklaması şöyle;

“Bu çabaların bir parçası olarak Igor ve Jonatan Zimenkov’un her ikisi de yaptırım uygulanan Rus savunma firmalarıyla doğrudan ilişkiliydi. Ayrıca Rusya’nın yurtdışına siber güvenlik ve helikopter satışına yönelik çok sayıda anlaşmada yer almışlar ve Rus savunma malzemelerinin satışını sağlamak için Rosoboroneksport’un potansiyel müşterileriyle doğrudan temasa geçmişlerdir.”

Kripto Paralar ve Suç Geliri

ABD kanunlarına göre yaptırımları delmek suç ve dünyanın süper gücü aldığı kararların uygulanmasını istiyor. OFAC aracılığıyla Tornado Cash ve birçok kripto adresi yaptırım listesine alındı. Ethereum doğrulayıcılarının %50’den fazlası OFAC uyumlu şekilde çalışıyor. Yani bu adresleri sansürlüyor. Tüm doğrulayıcılar sansür uygulamadığı için yaptırım listesindeki adreslerin işlemleri gecikmeli de olsa ağda yerine getiriliyor. Uzun vadede bu sansür riskinin masum insanları da kısıtlamasından endişelenilse de şimdilik herkes halinden memnun gibi görünüyor.

Yaptırım listesine eklenen adreslere dönecek olursak bu adreslerde kayda değer bir kripto para bulunmuyor. Elinde 0,01 BTC tutan Bitcoin adresi en son Aralık 2022’de kullanılmıştı. ETH adresi 5.400’den fazla ETH akışına sahipti, ancak yaklaşık bir yıldır aktif değildi. Belki de daha ilginci, bu adresin Kasım ayında kripto analiz firması Arkham Intelligence’ın “OTC ticaretinde çok aktif olan büyük bir cüzdan” olarak tanımladığı başka bir adresten fon almasıdır. Bu adres, FTX’in eski sahibi Sam Bankman-Fried tarafından kurulan ve artık feshedilmiş olan trade şirketi Alameda Research’ten fon aldı.