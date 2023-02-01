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Heyecanla beklenen Şubat ayı Fed faiz kararı biraz önce açıklandı. Özellikle risk piyasaları bu veriye odaklanmıştı. Bitcoin fiyatı Fed haftasına girmemizle birlikte aralıksız hafta sonu rallilerini üçüncü hafta devam ettiremedi. Kripto para kralı 23.960 dolara ulaştıktan sonra yakıtı tükendi ve fiyat 23.000 doların altına düştü.

Fed Şubat Faiz Kararı

Geçtiğimiz yılki toplantılara göre bu ay yatırımcılar faiz oranı konusunda çok daha rahattı. FetWatch tarafından %99 oranla 25bp artış yapılacağına işaret ediliyordu. Bu ayki faiz artışının pas geçilmesi ihtimaline ise %1 verildi. Bu durum üçüncü ay da düşen enflasyonun bir sonucu olarak oluştu. Yatırımcılar artık önden yüklemeli faizlerin zirveye yaklaşmış olması nedeniyle rahat. Peki Fed bu ay için faiz noktasında nasıl bir karar aldı?

Faiz Kararı: 25bp+

Fed: Enflasyon bir miiktar geriledi ancak yüksek seyretmeye devam ediyor.

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Son göstergeler harcama ve üretimde ılımlı bir büyümeye işaret etmektedir. Son aylarda istihdam artışları güçlü seyretmiş ve işsizlik oranı düşük kalmıştır.

Fed: Kurul’un değerlendirmelerinde işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesi dikkate alınacaktır.

Fed temkinli kalmaya devam ediyor ancak 25bp artış kripto paralar için olumlu. Powell eğer 22:30’da aşırı şahin bir duruş sergilemezse kripto paralarda yükselişin devam ettiğini görebiliriz. FedWatch önümüzdeki toplantı için 25bp faiz artışına %80’in üzerinde ihtimal veriyor.

Kripto Para, Bitcoin ve Altın

Faiz kararı kripto para, altın ve Bitcoin için volatiliteyi beraberinde getirecek. Ancak fiyatı etkileyebilecek en büyük gelişme 22:30’da konuşma yapması beklenen Fed Başkanıdır. Herkes bu toplantıda şahin dozunu merak ediyor. Eğer Powell piyasadaki aşırı iyimserliği Ağustos ayında olduğu gibi dağıtmak isterse tavan faiz hedeflerinin %5,1’den yukarı çıkarılabileceğini söyleyebilir. Daha da önemlisi sonraki toplantılar için 50bp artışın masada olabileceğini ima etmesidir.

Peki ama neden?

Risk piyasaları artık Fed faiz artışlarında zirveye ulaşacağı beklentisiyle bunu önden fiyatlamaya başladı.

ABD hisse senedi piyasaların iyi bir Ocak ayı geçirdi.

Risk piyasalarındaki iyileşmenin devam etmesi ABD vatandaşlarının bu alana daha büyük bir ilgi göstermesine neden olabilir. Fed şu aşamada bunu istemez.

Aşırı iyimserlik sonuçlarını henüz tam olarak görmediğimiz önden yüklemeli faizin beklenenden daha zayıf etkiler göstermesine neden olmaz. Fed faiz artışlarının karşılığını piyasada tam olarak görmek ister.

Eğer Powell bu akşam aşırı şahin bir duruş sergilemezse Mart ayına kadar Bitcoin, altın ve diğer kripto paraların devasa ralliler başlattığını görebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki faiz artışı beklenti dahilinde geldiğinde aniden yukarı sıçrayan Bitcoin ve kripto fiyatı, Powell konuşmaya başladığında birçok kez hızla düşüşe geçti. Bu hareket geçmişte birçok kez yüksek kaldıraçlı devasa pozisyonların tasfiyesine neden oldu.