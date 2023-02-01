Heyecanla beklenen Şubat ayı Fed faiz kararı biraz önce açıklandı. Özellikle risk piyasaları bu veriye odaklanmıştı. Bitcoin fiyatı Fed haftasına girmemizle birlikte aralıksız hafta sonu rallilerini üçüncü hafta devam ettiremedi. Kripto para kralı 23.960 dolara ulaştıktan sonra yakıtı tükendi ve fiyat 23.000 doların altına düştü.
Geçtiğimiz yılki toplantılara göre bu ay yatırımcılar faiz oranı konusunda çok daha rahattı. FetWatch tarafından %99 oranla 25bp artış yapılacağına işaret ediliyordu. Bu ayki faiz artışının pas geçilmesi ihtimaline ise %1 verildi. Bu durum üçüncü ay da düşen enflasyonun bir sonucu olarak oluştu. Yatırımcılar artık önden yüklemeli faizlerin zirveye yaklaşmış olması nedeniyle rahat. Peki Fed bu ay için faiz noktasında nasıl bir karar aldı?
Fed temkinli kalmaya devam ediyor ancak 25bp artış kripto paralar için olumlu. Powell eğer 22:30’da aşırı şahin bir duruş sergilemezse kripto paralarda yükselişin devam ettiğini görebiliriz. FedWatch önümüzdeki toplantı için 25bp faiz artışına %80’in üzerinde ihtimal veriyor.
Faiz kararı kripto para, altın ve Bitcoin için volatiliteyi beraberinde getirecek. Ancak fiyatı etkileyebilecek en büyük gelişme 22:30’da konuşma yapması beklenen Fed Başkanıdır. Herkes bu toplantıda şahin dozunu merak ediyor. Eğer Powell piyasadaki aşırı iyimserliği Ağustos ayında olduğu gibi dağıtmak isterse tavan faiz hedeflerinin %5,1’den yukarı çıkarılabileceğini söyleyebilir. Daha da önemlisi sonraki toplantılar için 50bp artışın masada olabileceğini ima etmesidir.
Peki ama neden?
Eğer Powell bu akşam aşırı şahin bir duruş sergilemezse Mart ayına kadar Bitcoin, altın ve diğer kripto paraların devasa ralliler başlattığını görebiliriz. Ancak unutulmamalıdır ki faiz artışı beklenti dahilinde geldiğinde aniden yukarı sıçrayan Bitcoin ve kripto fiyatı, Powell konuşmaya başladığında birçok kez hızla düşüşe geçti. Bu hareket geçmişte birçok kez yüksek kaldıraçlı devasa pozisyonların tasfiyesine neden oldu.