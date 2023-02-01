Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase borsası aracılığıyla kripto para birimi satın alan 3 kişi, borsanın illegal şekilde faaliyet gösterdiğini iddia ederek 11 Mart 2022 tarihinde New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne başvurarak dava açmıştı. Davacıların iddiasına göre Coinbase, eyalet ve federal yasalarını ihlal ederek 79 token’ın satışını gerçekleştirdi ve müşterileri token alımı esnasındaki riskler konusunda uyarmadı. İşte mahkemeden son gelişmeler!

Coinbase İddiası Reddedildi!

Dakikalar önce Reuters tarafından yayınlanan bir habere göre Coinbase borsasının, kayıtsız menkul kıymet sattığını iddia eden dava yargıç tarafından reddedildi. Ayrıca Coinbase Global, Coinbase ve CEO Brian Armstrong’un sanık olarak gösterildiği davada Connecticut merkezli hukuk firması Silver Golub & Teitell tarafından temsil edilen Christopher Underwood, Louis Oberlander ve Henry Rodriguez davacı olarak şikâyette bulundular. 255 sayfalık dava dosyasında söz konusu her token’ın, bir menkul kıymet olarak nitelendirildiği iddia edilmişti.

Dosyada bunlara ek olarak Coinbase’in, taraflar arasında gerçekleşen takası kolaylaştırmak yerine işlemde yer alan tarafları kendine borçlandırdığı ifade ediliyor. Seward & Kissel’in hukuk danışmanı Philip Moustakis konu hakkında, “Dava pek de sürpriz olmadı. Ne de olsa SEC, kripto para borsalarına karşı yürüttüğü soruşturmaları veya eylemleri sürdüreceğinin sinyalini veriyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Kripto Para Davaları!

Philip Moustakis, SEC’in 2018’deki ilk kripto para arzından sonra daha sert önlemler almaya başladığının sinyalini vermişti. Ayrıca SEC, Ripple ile olan anlaşmazlığı ve BlockFi ile olan davaları sürmesine rağmen henüz bir borsaya karşı harekete geçmemişti. Moustakis geçtiğimiz aylarda açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: