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Son Dakika: Coinbase Davasında Karar Açıklandı!

Popüler kripto para borsası Coinbase adına açılan davada sıcak gelişme! Menkul kıymet davasında varılan netice ne? İşte detaylar!
22:15
1 Şubat 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase borsası aracılığıyla kripto para birimi satın alan 3 kişi, borsanın illegal şekilde faaliyet gösterdiğini iddia ederek 11 Mart 2022 tarihinde New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne başvurarak dava açmıştı. Davacıların iddiasına göre Coinbase, eyalet ve federal yasalarını ihlal ederek 79 token’ın satışını gerçekleştirdi ve müşterileri token alımı esnasındaki riskler konusunda uyarmadı. İşte mahkemeden son gelişmeler!

Coinbase İddiası Reddedildi!

Dakikalar önce Reuters tarafından yayınlanan bir habere göre Coinbase borsasının, kayıtsız menkul kıymet sattığını iddia eden dava yargıç tarafından reddedildi. Ayrıca Coinbase Global, Coinbase ve CEO Brian Armstrong’un sanık olarak gösterildiği davada Connecticut merkezli hukuk firması Silver Golub & Teitell tarafından temsil edilen Christopher Underwood, Louis Oberlander ve Henry Rodriguez davacı olarak şikâyette bulundular. 255 sayfalık dava dosyasında söz konusu her token’ın, bir menkul kıymet olarak nitelendirildiği iddia edilmişti.

Dosyada bunlara ek olarak Coinbase’in, taraflar arasında gerçekleşen takası kolaylaştırmak yerine işlemde yer alan tarafları kendine borçlandırdığı ifade ediliyor. Seward & Kissel’in hukuk danışmanı Philip Moustakis konu hakkında, “Dava pek de sürpriz olmadı. Ne de olsa SEC, kripto para borsalarına karşı yürüttüğü soruşturmaları veya eylemleri sürdüreceğinin sinyalini veriyordu” ifadelerini kullanmıştı.

Kripto Para Davaları!

Philip Moustakis, SEC’in 2018’deki ilk kripto para arzından sonra daha sert önlemler almaya başladığının sinyalini vermişti. Ayrıca SEC, Ripple ile olan anlaşmazlığı ve BlockFi ile olan davaları sürmesine rağmen henüz bir borsaya karşı harekete geçmemişti. Moustakis geçtiğimiz aylarda açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

SEC, kripto para kredisine dayalı varlıklar, borsalar ve diğer piyasa katılımcıları için rehberlik sağlamayıp uyum yolu aramaya çalışmazsa, bir kripto para biriminin veya işlemin menkul kıymet olup olmadığıyla ilgili davalar açılmaya devam edecek. Bir token’ın menkul kıymet sayılıp sayılmadığını belirlemek için yapılan testler iyi seçilmiş olsa da bu testler, gerçekler ve koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Değerlendiren kişiler bazı faktörleri daha fazla görürken bazı faktörleri de göremeyebilir. Yani değerlendiren kişinin bakış açısına göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilir.

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