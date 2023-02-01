Kripto para dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi! Paylaşılan verilere göre, devasa miktarda token'lar ele geçirildi!

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Kripto para piyasalarında yakından takip edilen Spreekaway kullanıcı adıyla bilinen isim yaptığı yeni açıklamalarında milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığıyla ilgili delilleri paylaştı.

Milyonluk Dolandırıcılık!

Uzman isim açıklamalarında kripto para dolandırıcılığını gerçekleştiren hacker’ın cüzdan adresini paylaşarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Görünüşe göre bazı hesaplar kötüye kullanılmış ve büyük miktarlarda BEUR ve ALBT token’ları çalınmıştır. Hacker şimdiye kadar BEUR’u damping yaparak 500.000 USDC almayı başardı. Hâlâ 98 milyon BEUR ve 12 milyon dolar değerinde ALBT’si var.

Bununla birlikte tanınan isim, hack olayıyla alakalı detayları takipçileriyle paylaşırken kötü niyetli şahsın 144 Ethereum (ETH) değerinde 3 milyon ALBT sattığını belirtti. Ayrıca mevcut konum itibariyle olayın net olarak büyüklüğü belirsizliğini koruyor. Spreekaway hack olayında likiditenin yeterli miktarda olmadığını iddia ederek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Görünüşe göre likidite o kadar iyi değil, bu en azından iyi bir haber. Şimdiye kadar sadece 20k Tether çıkardı.

Kripto Paralarda Fed Etkisi!

Öte yandan kripto para piyasalarında yaşanan dolandırıcılıklar yatırımcıların ekosisteme olan güvenini sarsarak panik havası oluşturuyor. Geçtiğimiz dönemlerde de benzer şekilde kötü niyetli şahısların gerçekleştirdiği olaylar sonrasında kripto para piyasalarına duyulan güven duygusu ve güvenlik açıklarına yönelik tartışmalar gündem konusu haline gelmişti.

Ayrıca Federal Rezerv’in geçtiğimiz dakikalarda açıkladığı faiz kararı açıklamalıyla kripto para birimlerinde yeniden hareketli saatler başladı. Faiz oranının duyurulmasının ardından yatırımcılardan iyi dönüşler alan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) etkili olan fiyat artışı ile 23.650 dolar seviyesine ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın açıklamaları sonrasında yatırımcıların ilgisi mevcut konum itibariyle Meta kazanç raporlarına çevrilmiş durumda. Federal Rezerv’in faiz artırımı ve Meta kazanç raporları sonucunda piyasa değerine göre lider kripto para birimi olan Bitcoin’de 24.000 dolar seviyesi gelecek mi?