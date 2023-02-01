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  •   Son DAKİKA! Fed Sonrası Kripto Paralar Hızla Yükseliyor! 3 Kritik Gelişme Bu Hafta!

Son DAKİKA! Fed Sonrası Kripto Paralar Hızla Yükseliyor! 3 Kritik Gelişme Bu Hafta!

Günlerdir uyardığımız en kötü senaryo gerçekleşmedi. Fakat yatırımcılar bu 3 veriye kesinlikle odaklanmalı, Powell özellikle altını çizdi.
23:49
1 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Evet, Fed Başkanının basın toplantısı sona erdi ve kripto para yatırımcılarını heyecanla bundan sonra ne olacağını bekliyor. Öncelikle müjde, Powell piyasadaki aşırı iyimserliğe darbe vuracak sert bir tavır sergilemedi. Ama bu hafta yatırımcıların dikkat etmesi gereken 3 kritik gelişme var. Konuşması sırasında Powell bunlara özellikle değindi.

Kripto Neden Yükseliyor

Herkes piyasadaki aşırı iyimserliğin Fed başkanını rahatsız edeceğini ve faiz tavanıyla alakalı bir güncellemenin yapılabileceğini söylüyordu. Ancak Powell, Mart ayındaki toplantı için henüz artırım kararı almadıklarını ve gelen verilere göre yollarını çizeceklerini söyledi. Bu kesinlikle harika, bundan dolayı FedWatch önümüzdeki 22 Mart toplantısı için faiz artışının pas geçilmesi ihtimaline %15 veriyor. 25bp artış ise %80 civarındadır.

Aşırı iyimserliği baltalamayan Powell enflasyondaki düşüşün devam edebileceği beklentisiyle alakalı da yorumlar yaptı. Nitekim bu da harika ve işlerin Fed’in istediği gibi gittiğini görmemizi sağlıyor. Eğer işler Fed’in istediği gibi gidiyorsa faiz tavanına önümüzdeki 2 toplantıda ulaşıp sonrasında faizlerin indirileceği dönemi bekleyebiliriz. Bu durum kripto paralarda daha fazla yükselişe zemin hazırlayabilir.

3 Kritik Gelişme Bu Hafta

Fed Başkanı Powell herkesi beklediğinden daha ılımlı bir toplantı yaptı. Bitcoin fiyatı bundan dolayı 23.600 doların üzerinde bulunuyor. Önümüzdeki günlerde 3 kritik veri açıklanacak ve bunların kripto paraların lehine olacak şekilde gelmesi gerekiyor. İlk veri Perşembe günü 16:30’da yayınlanacak olan İşsizlik Haklarından Başvurular ve bunun 200.000’in üzerinde gelmesi gerekiyor. Beklenti 200K olsa da üzerinde gelmesi halinde kripto paralar bunu pozitif fiyatlayacak. Powell’ın biraz önce söylediği gibi iş gücü piyasasının zayıflaması gerekiyor.

Ardından Cuma günü Tarım Dışı İstihdam Verisi açıklanacak ve bunun da 185.000’in altında olması gerekiyor. İstihdamdaki artış enflasyonla mücadelede Fed’in elini zayıflatabilir. Bu durum kripto paralarda satışlara neden olur. Son olarak Cuma günü 16:30’da Tarım Dışı İstihdam ile birlikte açıklanacak olan İşsizlik Oranını takip edeceğiz. Bu verinin ise %3,6 olan beklenti seviyesinin üzerinde olması gerekiyor.

Bu toplantıya dair akıldan çıkarılmaması gerekilen detay şu; “Benim ve meslektaşlarımın tahminlerine göre bu yıl faiz indirimi uygun olmayacak. Enflasyon daha hızlı düşerse, bunu fark dikkate alacağız” yani eğer enflasyon bu hızda düşmeye başlarsa bir sonraki aşamada faiz indirimlerinin erken başlama ihtimali gündeme gelecek.

“Genel olarak, bence işgücü piyasası daha dengeli hale gelmedikçe %2 enflasyona dönüş sürdürülebilir olmayacaktır.”

İstihdam verilerinin önemini ise Fed başkanının şu cümlesi net biçimde açıklıyor.

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