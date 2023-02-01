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Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?

Volatilite artacak ve Bitcoin adeta yerinde duramıyor. Peki popüler kripto para analisti neler söyledi?
19:59
1 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında volatilite birkaç saat içinde artacak ve henüz yön tayin edilmiş değil. Bitcoin 23.000 dolarda bulunuyor. Akşam gelen JOLTS verisinin ardından Bitcoin 23.000 doların altına düştü ve kritik seviyeyi geri kazandı. Ancak bu yeterli değil. Michael Poppe piyasaya dair güncel beklentisini yüz binlerce takipçisiyle paylaştı.

Kripto Para Tahmini

Yıllardır kripto para yatırımcıları tarafından takip edilen popüler analist Michael Poppe yaklaşık 650 bin takipçisine güncel piyasa beklentisini açıkladı. Ayrıca akşam gelen ve ABD ekonomisi için devam eden zayıflığa işaret eden PMI verisine de değindi. Bildiğiniz üzre PMI verisinin düşük gelmesi ABD dolarını zayıflatıyor ve kripto paralar anlık yükselişler yaşayabiliyor. Poppe bu konuda şunları söyledi;

“Kötü veriler teknik olarak piyasalar için geçici olarak iyidir. Çok daha kötü veriler teknik olarak piyasalar için kötüdür, çünkü o zaman resesyon gelecek -> daha fazla ekonomik korku -> piyasalar çökecek.”

Bitcoin içinse şunları söyledi;

Bitcoin, devam etmek istiyorsak 23.300 doları kırması gerekiyor. Ancak bu önemli alan reddediliyor. Eğer bu seviyeyi kalıcı olarak aşamazsak burada potansiyel bir test olarak 21.600 dolara düşebileceğimizi düşünüyorum”.

Türev borsalara yüksek stablecoin girişleri oluyor. Bugün yüksek CDD verileri de geldi. Yani Bitcoin fiyatında birkaç bin dolarlık hareketlere sadece saatler kalmış olabilir. Barış Kardeş tarafından paylaşılan girişleri aşağıda görüyorsunuz.

Fed Faiz Kararı Ne Zaman?

Kripto para piyasalarının heyecanla beklediği veri bugün 22:00’da açıklanacak ve CoinTürk üzerinden anlık olarak gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Faiz kararıyla birlikte yapılan açıklamaların detayları da önemli olacak. Doğru veriye hızlı şekilde ulaşmak için 22:00 itibariyle yapacağımız paylaşımları takibe alabilirsiniz. Bitcoin’in muhtemel 25bp faiz artışının ardından hızlı biçimde yükselmesi muhtemeldir.

Ancak Fed akşamlarının yazılı olmayan bir kuralı var. Eğer faiz kararı beklenti dahilinde gelirse Powell piyasadaki iyimserliği zayıflatmak için şahine yakın açıklamalar yapar. En azından yaklaşık son 1 yıldır bunu görüyoruz. Elbette bu açıklamalar fiyatta aynı hızda düşüşe neden oluyor. Eğer Powell faiz tavanı hakkında bir güncelleme yaparsa veya bunu ima ederse 22.300 ve 21.600 dolar seviyelerinin test edilmesi muhtemeldir. Yatırımcıların aşırı volatiliteye hazırlıklı olması stop noktalarını iyi belirlemesi onlar için faydalı olabilir. Bununla birlikte yüksek kaldıracın her iki yöne Fed akşamlarında kayıp getirdiği tecrübe edilmiş bir gerçektir.

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