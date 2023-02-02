Kripto paralarda FED kararı sonrası yaşanılan yükselişe bir destek de Facebook Meta açıklamasından geldi. Bu altcoin'ler uçtu!

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Facebook’a bağlı Meta platformu adına Çarşamba günü yapılan üç aylık kazanç açıklamasında hisse geri alım yetkisini 40 milyar dolar artırıldığı belirtildi. Açıklamaya göre sosyal ağ operatörü 2022 yılında yaklaşık 28 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı.

Şirket Neyi Hedefliyor?

FactSet’e göre şirket 2017’de hisse geri alımına başladı, ancak Covid salgınının net geliri iki katına çıkarmasıyla 2021’de ilk kez üç aylık geri alımları 10 milyar doların üzerine çıkardı. Meta henüz hissedarlarına temettü ödemeye başlamadı.

Meta’nın dördüncü çeyrek sonuçları analistlerin gelir tahminlerini aştı ve bu da hisselerin saatler sonra %17’den fazla yükselmesine yardımcı oldu. Çeyrek boyunca Kurucu Ortak ve CEO Mark Zuckerberg, Meta’nın daha yalın ve daha verimli bir şirket olmak için çalıştığı için çalışanların %13’ünü işten çıkardığını söyledi.

Meta’nın gelirleri art arda üç çeyrektir yıldan yıla düşüş göstermekte ve bu da şirketi daha fazla maliyet bilincine sahip olmaya yöneltmek zorunda bırakıyormuş gibi görünüyor. Net gelir %55 düşüşle 4,65 milyar dolara gerilemiş durumda ancak Meta’nın 2022 yılı sonunda yaklaşık 41 milyar dolar nakit, nakit benzerleri ve pazarlanabilir menkul kıymeti bulunuyordu. Meta, Ekim 2021’de hisse geri alım yetkisinde 50 milyar dolarlık bir artış açıkladı.

Meta Platform’un artırılmış ve sanal gerçeklik operasyonlarından oluşan yeni Facebook Reality Labs bölümü, 2021’de 10,2 milyar dolar zarar ederken, 2022’de 13,7 milyar dolar zarar ettiği açıklandı.

Metaverse Etkileri

Meta’nın ne kadar büyük ve köklü bir şirket olduğu göz önüne alınırsa şirketin artırılmış ve sanal gerçeklik operasyonlarında yaşadığı kayıpların bir yansımasının kripto paralara ve doğal olarak öncü metaverse coin’lerine yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor olabilir.

Metaverse denilince akla gelen ilk coin’ler olan Sandbox (SAND) ve Decentraland (Mana) incelendiğinde zarar açıklanmış olmasına rağmen Sand için %6 oranında bir artış görülürken Mana için bu oran %9’un üzerine çıktı.

Meta’nın Facebook Reality Labs bölümü ile ilgili kararının ne olacağı ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacakmış gibi görünüyor. Bunun yanı sıra şirketin projelere desteğini sürdürdüğünün bilinmesi ise bugün yaşanan metaverse coin’lerinde ki artışın daha sert ve sürekli olmasında büyük bir destek olabilir.

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