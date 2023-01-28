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  •   Sam Bankman-Fried Kafayı Yedi! Mahkemeden Öyle Bir Şey Talep Edildi Ki Herkes Şaşkın!

Sam Bankman-Fried Kafayı Yedi! Mahkemeden Öyle Bir Şey Talep Edildi Ki Herkes Şaşkın!

FTX'in batık eski CEO'su Sam Bankman-Fried ve avukatının son hamlesi resmen kripto para dünyası katılımcılarını şaşkına çevirdi.
17:45
28 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sam Bankman-Fried’in avukatları, devam etmekte olan FTX dolandırıcılık davasında sürpriz bir gelişme olarak, daha önce şüphelenilen herhangi bir yasadışı faaliyete karıştığına dair bir kanıt olmadığı için eski şirketi FTX’in sahip olduğu varlıklara ve kripto paralara erişebilmesi gerektiğini savundu. FTX’in CEO’luğundan 11 Kasım 2022’de istifa eden Bankman-Fried, suçsuz olduğunu kabul ettiği telekulak dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından kefaletle serbest bırakıldı.

SBF FTX’in Kriptolarını Arıyor

Yetkililerin Alameda cüzdanlarından kaynaklanan yasadışı işlemlere ilişkin kanıtlar sunmasının ardından, Bankman-Fried’in gözaltından serbest bırakılma koşulları arasında FTX kripto borsası ve ticaret kolu Alameda Research tarafından tutulan herhangi bir kripto para birimine erişim yasağı da yer aldı. Bu tedbir kararı FTX ya da Alameda fonlarıyla edinilmiş kripto paraları da kapsıyor.

Bankman-Fried’in avukatı Mark Cohen, 28 Ocak’ta mahkemeye bir mektup göndererek, ön duruşma konferansından bu yana yaklaşık üç hafta geçtiğini ve hükümetin soruşturmasının SBF’nin başından beri söylediği şeyi doğruladığını varsaydıklarını belirtti; özellikle, bu varlıklara erişmediğini ve aktarmadığını da sözlerine ekledi. Ayrıca Cohen, New York Güney Bölgesi Yargıcı Lewis Kaplan’a konferansta dayatılan kefalet şartının geri çekilmesi gerektiğini çünkü bu şartı elde etmek için sunulan tek gerekçenin kanıtlanmadığını söyledi.

Sam Bankman-Fried’ın Eski Dostları mı?

Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı 27 Ocak’ta sunduğu bir belgede Bankman-Fried’in davada potansiyel bir tanık olan FTX’in Genel Danışmanı Ryne Miller ile temasa geçmeye çalıştığını belirtti. Adalet bakanlığı ek bir kefalet koşulu olarak Bankman-Fried’e iletişim yasağı getirilmesini talep etmişti. Cohen cevabında genel olarak bu kısıtlamaya katıldığını belirtmekle birlikte, Bankman-Fried’in terapisti George Lerner gibi bazı eski çalışanlarıyla iletişim kurabilmesi gerektiğini de savunuyor.

Cohen’in şu sözleri aktarıldı:

Bay Bankman-Fried’ın eski veya mevcut bir FTX çalışanıyla kuracağı her iletişime avukatını da dahil etmesini zorunlu kılmak, kaynaklarını gereksiz yere zorlayacak ve bu davayı savunma kabiliyetine gölge getirecektir.

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