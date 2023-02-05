2022 yılının son aylarında yaşanan FTX çöküşü tüm kripto para piyasasını etkilemişti. Olayın sadece bir kripto para borsası çöküşü olmadığı, bundan çok daha ötede bir çok kişiyi ve kurumu ilgilendiren büyük bir dava olduğu ortaya çıkmıştı.
FTX’in bir çok şirket, sosyal medya kişisi ve hatta siyasi figürlerle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. 5 Şubat 2023 günü ise yeniden yapılanma öncesinde olan FTX tarafı, skandallar kralı Sam Bankman-Fried’ın oluşturduğu büyük kara deliği kapatmaya çalışma yolunda büyük bir adım attı.
FTX’in, Sam Bankman-Fried’dan bağış alanlara mektuplar gönderdiği haberi piyasaya bomba gibi düştü. Bu mektuplarda kişi, kurum ve kuruluşlardan 28 Şubat tarihine kadar almış oldukları fonları iade etmeleri talep edildi.
FTX, bu fonların iadelerinin gerçekleşmemesi durumunda İflas Mahkemesi aracılığı ile dava açma hakkını da kullanma yoluna gidebileceğini paylaştı.
Şirketin geçmişte fon desteği almış olanlara göndermiş olduğu mektubun detayları da ortaya çıktı, işte detaylar:
WILMINGTON, Del., 5 Şubat 2023 /PRNewswire/ — FTX Trading Ltd. (d.b.a. FTX.com) ve bağlı borçluları (birlikte “FTX Borçluları”), bugün FTX Borçlularının siyasi figürlere, siyasi eylem fonlarına ve FTX Borçluları, Samuel Bankman-Fried veya FTX Borçlularının diğer yetkilileri veya müdürleri (topluca “FTX Katılımcıları”) tarafından veya onların talimatıyla yapılan katkıların veya diğer ödemelerin diğer alıcılarına gizli mesajlar gönderdiğini duyurdu. Bu alıcılardan söz konusu fonları 28 Şubat 2023 tarihine kadar FTX Borçlularına iade etmeleri istenmektedir.
Bu mesajlar, FTX Borçluları tarafından 19 Aralık 2022 tarihinde yapılan ve söz konusu alıcıların (FTXrepay@ftx.us) ile iletişime geçerek gönüllü olarak fonları iade etmeleri için düzenlemeler yaptıklarına dair duyuruyu takip etmektedir. Bu tür ödemelerin gönüllü olarak iade edilmemesi halinde, FTX Borçluları, herhangi bir işlemin başlatıldığı tarihten itibaren tahakkuk edecek faizle birlikte, söz konusu ödemelerin iadesini talep etmek üzere İflas Mahkemesi nezdinde dava açma hakkını saklı tutmaktadır. Alıcılar, bir FTX Katılımcısından alınan herhangi bir ödeme tutarında üçüncü bir tarafa (bir hayır kurumu dahil) ödeme veya bağış yapmanın, FTX Borçlularının alıcıdan veya sonraki herhangi bir devralandan geri alma talebinde bulunmasını engellemeyeceği konusunda uyarılır.