FTX ile ilgili yapılan açıklama piyasaya bomba gibi düştü. Sahip olduklarını geri toplama niyetinde olan FTX kararlı bir adım attı.

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2022 yılının son aylarında yaşanan FTX çöküşü tüm kripto para piyasasını etkilemişti. Olayın sadece bir kripto para borsası çöküşü olmadığı, bundan çok daha ötede bir çok kişiyi ve kurumu ilgilendiren büyük bir dava olduğu ortaya çıkmıştı.

FTX’in bir çok şirket, sosyal medya kişisi ve hatta siyasi figürlerle ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. 5 Şubat 2023 günü ise yeniden yapılanma öncesinde olan FTX tarafı, skandallar kralı Sam Bankman-Fried’ın oluşturduğu büyük kara deliği kapatmaya çalışma yolunda büyük bir adım attı.

Şirket Bilgilendirme Yapmaya Başladı

FTX’in, Sam Bankman-Fried’dan bağış alanlara mektuplar gönderdiği haberi piyasaya bomba gibi düştü. Bu mektuplarda kişi, kurum ve kuruluşlardan 28 Şubat tarihine kadar almış oldukları fonları iade etmeleri talep edildi.

FTX, bu fonların iadelerinin gerçekleşmemesi durumunda İflas Mahkemesi aracılığı ile dava açma hakkını da kullanma yoluna gidebileceğini paylaştı.

Bilgilendirmenin Detayları

Şirketin geçmişte fon desteği almış olanlara göndermiş olduğu mektubun detayları da ortaya çıktı, işte detaylar: