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Bu Kripto Para Uçacak! Yüzde 200’e Rağmen Balinalar Halen Alıyor!

Balinalar vazgeçmiyor fiyat devasa yükselişe rağmen artıyor. Süregelen balina ilgisi yeni bir rallinin habercisi olabilir.
16:10
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ocak ayındaki yükselişi kaçıranlar bile gecikmeli olarak dahil oldukları yükseliş döneminde iyi kazanç elde etti. Popüler altcoinlerden biri bu süreçte devasa yükseliş yaşadı. Üstelik fiyat BTC cephesindeki mini düşüşe rağmen artmaya devam ediyor. Bunun arkasında da artmaya devam eden balina talebi yatıyor.

Balinaların Aldığı Altcoin

Kripto para piyasalarındaki son yükseliş birkaç gün içinde milyar dolarlık alım yapan Bitcoin balinalarının desteğiyle yaşandı. Piyasanın kümülatif değeri 1,1 trilyon doları aştı ve 250 milyar doların üzerinde büyüdü. Bununla birlikte, son araştırmalar balinaların özellikle bazı altcoinlerde alımlara yoğun biçimde devam ettiğini gösteriyor. Özellikle en büyük 100 ETH balinası arasında Fetch (FET) ciddi anlamda popüler. Son verilere göre bu balina grubu arasında en fazla alınan altcoin FET oldu.

WhaleStats tarafından bildirildiği üzere FET Coin balinalar tarafından halen biriktiriliyor. Son yirmi dört saat içinde, önemli bir balina birikimi oldu; bu da tipik olarak büyük bir olayın veya yükseliş teknik göstergelerinin ortaya çıkmasının bir sonucu olarak kripto para birimi için fiyat artışı olasılığına işaret ediyor.

FET Coin Yorum

Metaverse hype olduğu dönemde SAND, MANA gibi altcoinleri devasa yükselişler yaşadığını gördük. Şimdi de ChatGPT ile yapay zeka ana akım tarafından takip edilir oldu. Üstelik Google kısa süre önce 300 milyon dolarlık yeni bir yatırımı bu alanda duyurdu. Tüm bu gelişmeler yapay zeka odaklı en bilinen altcoin olan Fet Coin’in popülerliğini artıyor. Ufak bir parantez açalım yapay zeka popüler olduğu için Sun dahil birçok şaibeli aktör aniden yapay zeka alanıyla ilgilenmeye başladı. Birkaç hafta içinde çıkacak yeni yapay zeka süslü altcoinlere karşı son derece temkinli olmanız menfaatinize olabilir.

Sadece Fetch değil, SingularityNET, Ocean Protocol ve Phala Network gibi bir dizi diğer yapay zeka tabanlı kripto para birimi bu süreçte önemli artışlar yaşadı. OpenAI‘nin ChatGPT’sinin tartışılmaz potansiyeli, yapay zekaya büyük bir ilgi uyandırdı ve bu da yapay zekaya bağlı kripto tokenlerin değerlerini çok daha yukarılara çekmeye yardımcı oluyor. Sektörün önde gelen isimlerine göre, bu teknoloji yapay zeka alanında bir “silahlanma yarışı” başlattı ve tüm teknoloji dünyası bu yarışa katılmak ve başarısından faydalanmak için acele ediyor.

018’in yaz aylarında piyasaya sürülen Fetch (FET) yapay zeka destekli eşler arası uygulamalar için otonom yazılım aracılarından oluşan bir ağ oluşturmak üzere blockchain, akıllı sözleşmeler ve yapay zeka teknolojisini bir araya getiriyor. Son otuz gün içinde %200’den fazla bir fiyat artışının da gösterdiği gibi, yıla olağanüstü bir başlangıç yaptı. Önümüzdeki haftalarda yükselişin devam etmesi halinde Fet Coin’in 0,53 ve 0,85 dolar zirvelerini tekrar ziyaret ettiğini görebiliriz. 1 dolar ise en büyük psikolojik direnç seviyesi olacak.

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