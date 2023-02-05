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Alarmlar Çalmaya Başladı! Bu Altcoinde Ayılar Pes Edebilir!

Güncel veriler risk devam etse de ayıların devrilebileceğini ima ediyor. Peki yükselişi destekleyen göstergeler hangileri?
15:10
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

On-chain veriler çoğu zaman teknik kurulumlardan daha fazla şey söyler ve artık alarmlar çalıyor. Kripto paraların yaşadığı rallilerin öncü sinyalleri on-chain tarafında geliyor. Dev borsa altcoini on-chain cephesindeki pozitif verilerin ortasında önemli bir yükseliş yaşayabilir. Peki son durum ve fiyat hedefi ne?

Binance Coin (BNB)

Binance Coin haftalık raporunu dün yayınladı. Bu raporda ağın kayda değer bazı ilerlemelerine değinildi. Son verilere göre, BNB’nin haftalık işlemleri 17 milyonu aşarken, günlük ortalama işlem 2,87 milyonda kaldı. Ayrıca, haftalık ve günlük ortalama kullanıcı sayısı sırasıyla 2,78 milyon ve 829 bin olarak gerçekleşti. Olumlu veriler sadece bunlarla sınırlı da değildi. BNB’nin giderek daha fazla benimsenmesine katkı sağlayacak önemli anlaşma olan FCF Pay, sanal ön ödemeli banka kartları için BNB desteği de duyuruldu.

Haftalıkta %6 oranında artan BNB Coin fiyatı yatırımcıların ilgisini gösteriyor. Ayrıca LunarCrush’ın verilerine göre piyasa hakimiyetinde de %3 yükseliş gördü. Peki tüm bu gelişmeler Binance Coin fiyatını nasıl etkileyecek?

BNB Coin Fiyat Hedefi

BNB’nin Binance fonlama oranı yükselirken vadeli işlemler piyasasından gelen talep de yüksek kaldı. Ancak, BNB’nin hızı haftanın son birkaç gününde düştü. BNB’nin sosyal hacmi de bir miktar gerilemeye işaret ediyor. Diğer yandan bugüne kadar büyük ölçüde zayıf kalan Binance Coin’in NFT ekosistemi blockchain analiz şirketi Santiment’in verilerine göre büyüyor. BNB‘nin toplam NFT işlem sayısı ve USD cinsinden toplam NFT işlem hacmi geçen hafta arttı.

Geçen hafta alıcıların lehine geçmesine rağmen, BNB’nin günlük grafiği ayıların geldiğini gösterdiğinden işler yakında değişebilir. Örneğin, BNB’nin Para Akışı Endeksi (MFI) aşırı alım bölgesindeydi, bu da satış baskısını artırabilir ve fiyat düşüşüne neden olabilir. CMF de şimdilik düşüş ihtimalinin baskın olduğunu söylüyordu. Ancak yine de Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA 55 günlük EMA’nın üzerinde olduğundan ayılar yakında pes edebilir. Elbette bunun için BTC fiyatında da bir toparlanma görmeliyiz. Kral kripto para birimi halen 23.400 doların altında bulunuyor. Yaklaşık 3 haftadır devam eden yükseliş, hafta sonu düşen hacimle birlikte ivme kaybetmiş görünüyor.

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