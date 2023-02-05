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  •   Bu Altcoinlerden Hemen Kaçın! Binance CEO’sundan Açık Tehdit Geldi!

Bu Altcoinlerden Hemen Kaçın! Binance CEO’sundan Açık Tehdit Geldi!

CZ açık açık söyledi artık bundan sonra karar yatırımcıların. Daha önceki uyarılara benziyor fakat doz arttı.
13:20
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük kripto para borsasının CEO’su açık açık bu altcoinlerin yöneticilerini tehdit etti. Peki bundan sonra ne olacak? CZ belki de ilk defa bu kadar açık bir tehditte bulundu. Resmen ben uyarıyorum ve bunu yapmaya devam ederseniz sizin için iyi olmayacak dedi. Peki Binance CEO’su neye kızdı?

Alınmayacak Altcoinler

Binance CZ birkaç dakika önce yaptığı paylaşımda bizim de daha önce uyarı olarak paylaştığımız bir hususa değindi. Bazı altcoin yöneticileri CZ ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak onunla yakın olduğunu iddia ediyor. Hatta bu yakınlığın tokenlerinin listelenmesini sağlayacağını bile iddia ediyorlar. Diğer bir grup ise resmi hesaplardan bunu yapmak yerine sözde ilgili tokenlerin fan hesapları üzerinden bu resimleri paylaşıp topluluğu harekete geçirmeye çalışıyor. Daha doğrusu kandırmaya yelteniyor.

CZ artık buna isyan etti ve bildiğinizi yapın, bedeline de katlanın minvalinde bir açıklama yaptı.

“Herhangi bir yerde benimle fotoğraf çekilip bunları paylaşmakta özgürsünüz. Sadece “hey bakın CZ ile yakınım ve projemiz Binance borsasında listelenecek” demek için kullanmayın. Bu bizim açımızdan otomatik olarak kara listeye eklenmenizi sağlar. Mutlu paylaşımlar.”

Binance Listelenecek Altcoinler

Kural bir, Binance borsasında listelenecek altcoinleri sadece Binance duyurur. Coinbase borsasındaki gibi bir yol haritası süreci olmadığı için “Binance borsasının listeleyebileceği altcoinler” diye bir liste bulunmaz. Ancak Binance borsasından erken dönemde yatırım alan ve token henüz çıkarmamış projelerin listelenme ihtimali vardır ve tek tüyo budur. Binance CEO’su daha da önce de yaptığı paylaşımlarda eğer bir projenin, sosyal medyada “Binance borsası bunu listeleyecek” tarzında spekülatif haberleri çıktıysa onun listelenmeyeceğini söyledi. Eğer gerçekten listelenecek olsa da Binance bunu iptal edip ilgili tokeni kara listeleye alacağını duyurdu.

Şimdi açık uyarı, eğer bir altcoin projesinin üst düzey isimlerinin CZ ile çekilmiş resimlerini görüyorsanız. Sosyal medyada o projenin Binance borsasında listeleneceği iddiası spekülatif şekilde paylaşılıyorsa. O tokeni satıp kaçmak en iyi yol olabilir. Çünkü CZ, bu hareketin onları kara listeye sokacağını söylüyor. Bu tanıma uyan onlarca popüler altcoin var.

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