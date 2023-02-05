Kripto paralara ve Binance borsasına ne gibi bir ayrımcılık yapılıyor? Binance CEO'su üstü kapalı şekilde neden isyan etti?

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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance zorlu günler yaşadı. Ancak ayakta. Volatilitesi yüksek kripto piyasaları birçok yatırımcıyı geçtiğimiz yıl ürkütse de işler yoluna girmiş gibi görünüyor. Binance borsasının CEO’su korkunun zirve yaptığı günleri hatırlattı. İşte detaylar.

Binance CEO’su Açıklama

Hacim kralı kripto para borsası Binance’ın CEO’su CZ birkaç dakika önce önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar her ne kadar kripto para piyasaları yüksek volatiliteye sahip olsa da likidite anlamında ciddi sorunların olmadığını da gözler önüne seriyor. Binance CEO’su şunları söyledi;

“Bir arkadaşım bana medyanın yapması gereken ama yapmadığı şeyi söyledi. Aralık ayında kriptodaki en büyük işlemleri gerçekleştirdik. Birkaç gün içinde borsasından yaklaşık 15 milyar dolar çekildi. Paxos‘ta (BUSD ihraççısı) yaklaşık 7 milyar dolar nakde çevrildi. Ve hiçbir sorun yaşanmadı.”

Ayrıca korkuyla kaçan birçok kullanıcının geri geldiğini söyleyen CZ, kripto para piyasalarındaki en büyük işlemlere dikkat çekerek bu alanda güçlü oyuncuların olduğunu da vurguluyor.

Binance Güvenilir Mi?

Binance borsasının hacim anlamında en büyük borsa olduğu bir gerçek ve her şeyi kusursuz değil. Eksi yönlerini tarafsızca vurgulayabilmek güzel ancak gücünü vurgulayan Aralık ayı işlemlerini de görmezden gelemeyiz. Binance borsası FTX çöküşünün ardından Binance etrafında yoğunlaşan FUD sebebiyle diğer borsalara göre çok büyük bir bank run yaşadı. Yaklaşık 15 milyar dolarlık çekim talebi karşılanabildi ve müşteriler fonlarını güvenle hareket ettirdi. Diğer bazı borsalarda 3-4 milyar dolarlık çıkışların onları salladığını gördük. Hatta FTX borsası sadece 8 milyar dolarlık çekim işlemi karşılayabildiği ve daha fazlasını karşılayamadığı için iflas etti.

Ancak yine de Binance borsasının rezerv kanıtı sistemi %100 güvenli olduğunu göstermiyor. Şirketin borçları, bilançosu ve daha detaylı mali tabloları incelenemediği için onun kesin biçimde sorunsuz bir mali yapıya sahip olduğunu söyleyemeyiz. Yine de 15 milyar dolarlık çekim talebini karşılayabiliyor olması önemliydi.

CZ tarafından yapılan paylaşım adeta üstü kapalı bir isyandı. FUD döneminde tetikte olan medya, borsa ödemelerini sorunsuz yaptığında sessizliğe büründü.