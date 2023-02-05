Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!

Önümüzdeki günler kritik öneme sahip ve popüler altcoin 110 dolar seviyesini test edebilir.
12:00
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı 24.200 dolar seviyesini koruyamasa da bazı altcoinler ralliye devam etme potansiyeline sahip. Kripto paraların kümülatif değeri 1,08 trilyon seviyesinin üzerinde tutunduğu için oluşan teknik kurulumların yatırımcılara çift haneli kazanç getirme ihtimali bulunuyor. Peki hangi altcoin kısa vadede 110 doları test edebilir?

Litecoin (LTC)

Litecoin’in yerel kripto parası LTC Ocak ayından bu yana %40’ın üzerinde artarak 68 dolardan 102 dolar seviyesine sıçradı. Ancak son birkaç günlük fiyat konsolidasyonu az da olsa gerilemeyi beraberinde getirdi. Yazı hazırlandığı sırada LTC 98,80 dolardan işlem görüyor. Teknik kurulum yükseliş senaryosunun ağır bastığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde eğer vadeli işlemler piyasasındaki açık faiz oranları düşmeye devam etmezse 110 dolar seviyesi makul bir hedef olabilir.

Son birkaç gündür 97,12 ile 102 dolar aralığında hareket eden LTC fiyatı genel direnç yalnızca iki kez yeniden test edildi. Temel fiyat teknikleri olası bir yeniden test önerdi ve 102 dolar direnç bölgesinin aşılması şimdilik mümkün görünüyor. Öte yandan 14 Şubat tarihine kadar makro ekonomik cephede ciddi bir gelişme olmadığı için önümüzdeki 10 günlük süreç bazı altcoinlerde rallilere gebe olabilir.

LTC Coin Yorum

RSI yazı hazırlandığı sırada 65 ile yükselişe müsait görünüyordu. Buna ek olarak, Denge Hacmi, Ocak ayındaki uzun bir dalgalanmanın ardından yükselen işlem hacmini ve talebi teyit ediyor. LTC fiyat hareketini yükselen kanalın üst aralığında sürdürebilir ve 102,26 ile 106,4 dolar dirençlerini hedefleyebilir. Ancak 97,12 dolar altındaki kapanışlar mevcut yükseliş görünümünü zayıflatacaktır. Bu senaryoda 93,75 kritik destek bölgesi olarak izlenecek.

Coinglass’a göre, LTC’nin açık faiz (OI) oranları düştü ve bu da yükseliş momentumunu zayıflatabilir. Özellikle, OI 30 Ocak’ta zirve yapmadan önce Ocak 2023’ün ikinci yarısı boyunca dalgalandı. OI tarafındaki zayıflık devam ederse bu durum hedeflenen direncin aşılmasını güçleştirecektir. Coinalyze’in verilerine göre, LTC açığa satış (short) pozisyonları büyük ölçüde tasfiye edildi. Long pozisyonların iki katı short tasfiyesi ise bize büyük kar satışlarının yakında başlayabileceği sinyalini veriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Ripple CTO’su Uyardı: “XRP Geri Alım Teklifi Dolandırıcılıktır!”
Ripple CTO’su Uyardı: “XRP Geri Alım Teklifi Dolandırıcılıktır!”
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Bloomberg’den Flaş Kripto Para Raporu: O Altcoin’de Yeni Rekor Haberleri Göreceğiz
Bloomberg’den Flaş Kripto Para Raporu: O Altcoin’de Yeni Rekor Haberleri Göreceğiz
Dediklerini Bir Bir Yaptı! “Keşke Alsaydım” Dememek İçin Bu Altcoin’e Dikkat!
Dediklerini Bir Bir Yaptı! “Keşke Alsaydım” Dememek İçin Bu Altcoin’e Dikkat!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023