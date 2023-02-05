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Bitcoin fiyatı 24.200 dolar seviyesini koruyamasa da bazı altcoinler ralliye devam etme potansiyeline sahip. Kripto paraların kümülatif değeri 1,08 trilyon seviyesinin üzerinde tutunduğu için oluşan teknik kurulumların yatırımcılara çift haneli kazanç getirme ihtimali bulunuyor. Peki hangi altcoin kısa vadede 110 doları test edebilir?

Litecoin (LTC)

Litecoin’in yerel kripto parası LTC Ocak ayından bu yana %40’ın üzerinde artarak 68 dolardan 102 dolar seviyesine sıçradı. Ancak son birkaç günlük fiyat konsolidasyonu az da olsa gerilemeyi beraberinde getirdi. Yazı hazırlandığı sırada LTC 98,80 dolardan işlem görüyor. Teknik kurulum yükseliş senaryosunun ağır bastığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde eğer vadeli işlemler piyasasındaki açık faiz oranları düşmeye devam etmezse 110 dolar seviyesi makul bir hedef olabilir.

Son birkaç gündür 97,12 ile 102 dolar aralığında hareket eden LTC fiyatı genel direnç yalnızca iki kez yeniden test edildi. Temel fiyat teknikleri olası bir yeniden test önerdi ve 102 dolar direnç bölgesinin aşılması şimdilik mümkün görünüyor. Öte yandan 14 Şubat tarihine kadar makro ekonomik cephede ciddi bir gelişme olmadığı için önümüzdeki 10 günlük süreç bazı altcoinlerde rallilere gebe olabilir.

LTC Coin Yorum

RSI yazı hazırlandığı sırada 65 ile yükselişe müsait görünüyordu. Buna ek olarak, Denge Hacmi, Ocak ayındaki uzun bir dalgalanmanın ardından yükselen işlem hacmini ve talebi teyit ediyor. LTC fiyat hareketini yükselen kanalın üst aralığında sürdürebilir ve 102,26 ile 106,4 dolar dirençlerini hedefleyebilir. Ancak 97,12 dolar altındaki kapanışlar mevcut yükseliş görünümünü zayıflatacaktır. Bu senaryoda 93,75 kritik destek bölgesi olarak izlenecek.

Coinglass’a göre, LTC’nin açık faiz (OI) oranları düştü ve bu da yükseliş momentumunu zayıflatabilir. Özellikle, OI 30 Ocak’ta zirve yapmadan önce Ocak 2023’ün ikinci yarısı boyunca dalgalandı. OI tarafındaki zayıflık devam ederse bu durum hedeflenen direncin aşılmasını güçleştirecektir. Coinalyze’in verilerine göre, LTC açığa satış (short) pozisyonları büyük ölçüde tasfiye edildi. Long pozisyonların iki katı short tasfiyesi ise bize büyük kar satışlarının yakında başlayabileceği sinyalini veriyor.