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Dünyaca Ünlü Bitcoin Boğasından Kripto Piyasası Yorumu!

Bitcoin boğasına göre son yaşanan şeyler güzel sonuçlar doğuracak. Ünlü milyarder neden böyle bir yorum yaptı?
11:20
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir zamanlar Bitcoin karşıtı olan bir milyarder sonradan ona âşık oldu. Bu onu en büyük Bitcoin boğasına dönüştürdü. Devasa Bitcoin birikimi ve BTC için yaptıklarını göz önünde bulundurursak son birkaç yılın en büyük boğasının Michael Saylor olduğunu söylemek güç değil. Peki ünlü yatırımcı kripto paraların ve özellikle Bitcoin’in geleceğine dair neler söyledi?

Kripto Para Çöküşü

MicroStrategy’nin kurucusu Michael Saylor, 2022’deki kripto skandallarının ve iflaslarının uzun vadede Bitcoin‘e büyük faydalar sağlayacağına inanıyor. MicroStrategy’nin yeni dördüncü çeyrek kazanç çağrısında, Bitcoin boğası, FTX patlaması da dahil olmak üzere geçen yıl yaşanan birçok başarısızlığın ardından kripto para piyasalarında yeni bir dönüşümün başladığına inanıyor. Saylor 2022’deki zorlu mikroekonomik koşullar sırasında dağılan token projelerinin çoğunun zayıf kullanım durumları nedeniyle iflasa baştan mahkûm olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca Bitcoin’in merkezi olmayan bir dijital emtia olarak gücünün, aynı nitelikleri paylaşmayan diğer projelerin başarısızlıklarıyla vurgulandığını söylüyor.

“Son 1 yılda mikroekonomik duruma bakarsanız, kripto girişimlerinin, kripto varlıklarının ve kripto kullanım durumlarının çoğunun bu süre içinde eridiğini görürsünüz. BlockFi, Celsius, FTX, Genesis, Voyager ve Alameda’nın hatta diğerlerinin nasıl bir iflas hikayesine sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca tüm kripto tokenlerinin, LUNA tokeninin, Terra tokeninin, FTT tokeninin de nasıl eridiğini gördük. Bize göre bunlar zaten silinmeye mahkumlardı ve yok olmaları sadece an meselesiydi.”

Bitcoin Geleceği

Saylor’a göre bu iflaslar kral kripto para birimi için sadece kısa vadeli olumsuz dalgalar oluşturdu. Ünlü milyardere göre Bitcoin tüm bu diğer kriptolarla çapraz teminatlandırılmış durumda. Ancak uzun vadede, kripto piyasasının rasyonelleşmesi Bitcoin için faydalı olacak. Michael Saylor ilk kripto neslinin bu tarz iflasları görüp gelecekte Bitcoin’e daha fazla bağlılık hissetmesini bekliyor. Ayrıca daha fazla yatırımcının merkezi olmayan dijital bir emtia olarak Bitcoin’e sarılacağını düşünüyor.

Elbette Saylor’un şirketinin kaderi Bitcoin ile aynı, yani Michael bazı tahminlerinde aşırı iyimser olabilir. Devasa borçlanmalarla on binlerce Bitcoin satın alan ünlü milyarder eğer kripto para piyasaları daha uzun bir süre ayı sezonu yaşarsa ciddi anlamda para kaybedecek.

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