Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Diplerde Yanılmayan Analistten Bitcoin ve Altcoin Uyarısı! Hedef Verdi!

2018 yılındaki dip seviyeyi doğru tahmin eden ünlü analist yine uyardı. Fiyat hedefi verdi.
10:20
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto yatırımcıları tarafından yakından takip edilen en iyi analistlerden biri önemli uyarıda bulundu. Hatta hedef de verdi. Bitcoin fiyatı 24.200 doların altına düştü ve şimdilik yükseliş ivmesini kaybetmiş gibi görünüyor. Peki uzman analistin piyasaya dair beklentisi ne yönde? Uyarının mahiyeti ve diğer analistlerin görüşlerini ele alıyoruz.

Bitcoin Uzman Analist Yorumu

2018’de Bitcoin’in dibe vurduğunu doğru bir şekilde söylemesiyle tanınan popüler kripto para analisti yeni bir uyarıda bulundu. Smart Contracter takma adıyla bilinen analist kısa vadeli Bitcoin performansı konusunda takipçilerini uyarma gereği hissetti. Elliot dalga teorisini birincil teknik olarak kullanmasıyla tanınan trader BTC‘nin kısa vadede kolayca 22.000 dolara düşebileceğine inanıyor.

“Ay için iyi bir başlangıç oldu ama BTC’nin 22.000 dolara aniden düşmesini bekliyorum. Bu durum altcoinler için ciddi sonuçlar doğurabilir”.

Smart Contracter, tarihi bir destek ve direnç seviyesinin üzerine çıkan doların potansiyel gücüne de dikkat çekiyor.

Poppe Bitcoin Yorumu

Önceki dipleri tespit noktasında başarılı olan diğer bir analist ise Michael Poppe’dir. Michaël van de Poppe, Bitcoin’in mantıksal olarak 20.000 dolara kadar düzeltme yapacak bir yok bulabileceğini düşünüyor. Ancak Poppe, piyasaların en çok acı veren yönlere kayma eğiliminde olduğu fikrini kullanarak BTC‘nin kolayca yukarı yönlü kırılmaya devam edebileceğini söylüyor. Nasıl yani? Poppe şunları söyledi;

“Teorik olarak konuşmak gerekirse, 20.000 dolara doğru bir düzeltme çok mantıklı ve Bitcoin için harika bir alım fırsatı olacaktır. Ancak, büyük bir grup kenara çekildiği için insanların çoğu bu düzeltmenin gerçekleşmesini bekliyor. Bu bağlamda, yukarı yönlü devamlılık maksimum acıyı beraberinde getirecek”.

Poppe dışarıda kalan yatırımcılara piyasanın bu fırsatı vermeyeceğini düşünüyor. Analiste göre şu an mantıklı olan geri çekilme yatırımcıların dışarıda kalan büyük bölümü tarafından sevinçle karşılanabilir. Kasım ayında 16.000 doların altına düştükten sonra Bitcoin günler önce 24.200 doların üzerine çıktı. O zamandan bu yana, ABD’nin güçlü istihdam verisiyle güçlenen dolar endeksi Bitcoin’in 23.300 seviyesine geri çekilmesini sağladı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023