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Kripto yatırımcıları tarafından yakından takip edilen en iyi analistlerden biri önemli uyarıda bulundu. Hatta hedef de verdi. Bitcoin fiyatı 24.200 doların altına düştü ve şimdilik yükseliş ivmesini kaybetmiş gibi görünüyor. Peki uzman analistin piyasaya dair beklentisi ne yönde? Uyarının mahiyeti ve diğer analistlerin görüşlerini ele alıyoruz.

Bitcoin Uzman Analist Yorumu

2018’de Bitcoin’in dibe vurduğunu doğru bir şekilde söylemesiyle tanınan popüler kripto para analisti yeni bir uyarıda bulundu. Smart Contracter takma adıyla bilinen analist kısa vadeli Bitcoin performansı konusunda takipçilerini uyarma gereği hissetti. Elliot dalga teorisini birincil teknik olarak kullanmasıyla tanınan trader BTC‘nin kısa vadede kolayca 22.000 dolara düşebileceğine inanıyor.

“Ay için iyi bir başlangıç oldu ama BTC’nin 22.000 dolara aniden düşmesini bekliyorum. Bu durum altcoinler için ciddi sonuçlar doğurabilir”.

Smart Contracter, tarihi bir destek ve direnç seviyesinin üzerine çıkan doların potansiyel gücüne de dikkat çekiyor.

Poppe Bitcoin Yorumu

Önceki dipleri tespit noktasında başarılı olan diğer bir analist ise Michael Poppe’dir. Michaël van de Poppe, Bitcoin’in mantıksal olarak 20.000 dolara kadar düzeltme yapacak bir yok bulabileceğini düşünüyor. Ancak Poppe, piyasaların en çok acı veren yönlere kayma eğiliminde olduğu fikrini kullanarak BTC‘nin kolayca yukarı yönlü kırılmaya devam edebileceğini söylüyor. Nasıl yani? Poppe şunları söyledi;

“Teorik olarak konuşmak gerekirse, 20.000 dolara doğru bir düzeltme çok mantıklı ve Bitcoin için harika bir alım fırsatı olacaktır. Ancak, büyük bir grup kenara çekildiği için insanların çoğu bu düzeltmenin gerçekleşmesini bekliyor. Bu bağlamda, yukarı yönlü devamlılık maksimum acıyı beraberinde getirecek”.

Poppe dışarıda kalan yatırımcılara piyasanın bu fırsatı vermeyeceğini düşünüyor. Analiste göre şu an mantıklı olan geri çekilme yatırımcıların dışarıda kalan büyük bölümü tarafından sevinçle karşılanabilir. Kasım ayında 16.000 doların altına düştükten sonra Bitcoin günler önce 24.200 doların üzerine çıktı. O zamandan bu yana, ABD’nin güçlü istihdam verisiyle güçlenen dolar endeksi Bitcoin’in 23.300 seviyesine geri çekilmesini sağladı.