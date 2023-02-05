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En büyük layer1 akıllı sözleşmelerinden biri olan Cardano (ADA) ilk beşte zirveye oturdu. Peki bundan sonra? Kripto para yatırımcıları potansiyeli sebebiyle ADA Coin’e yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi fiyat tarafında karşılık bulacak mı? Merge öncesinde en büyük PoS tabanlı akıllı sözleşme platformu olan Cardano’yu ele alıyoruz.

Cardano (ADA)

Cardano, ölçeklenebilirliği ve düşük işlem ücretleriyle dikkat çeken blockchainler arasında yer alıyor. Henüz daha 2021 sonunda akıllı sözleşme yeteneklerine kavuşsa da bugüne kadar birçok önemli eşikten geçmeyi başardı. ADA fiyatı yılbaşından bugüne %63 gibi etkileyici bir performans sergiledi. Aynı dönem içerisinde, ağ üzerinde kilitlenen toplam değer (TVL) 100 milyon doları aştı. Cardano’nun geçen ayki finansal performans ölçümleri ağırlıklı olarak olumluydu. Çeşitli DeFi protokollerinde artan hareketlilik %63’lük fiyat artışını tetikledi. Cardano ekosistemi merkeziyetsiz finans alanında da beklenen büyümeyi gösteriyor.

Ağın TVL’si yılın başından bu yana %100 arttı. ADA fiyatındaki en önemli artış, Şubat ayının ilk haftasında Cardano TVL’nin Ethereum topluluğundaki hafif olumsuz duyarlılığın ortasında bir yükselişe tanık olmasının ardından gerçekleşti. TVL, akıllı bir sözleşmede kilitli olan kripto para biriminin hacmini ölçer. TVL’deki bir artış genellikle yerel Layer-1 tokenının fiyatında bir artışa neden olur.

ADA Coin Yükselebilir

Cardano, kısmen Ethereum ekosistemini çevreleyen belirsizlik nedeniyle 2023 yılında yükselişe geçti. Ethereum PoS doğrulayıcılarının fonlarını çekmelerini sağlayacak olan “Şangay yükseltmesi” yaklaşırken, yatırımcılar potansiyel bir 11 milyon ETH satışına karşın alternatif yatırımlar yapıyorlar. Bu durum Cardano (ADA) fiyatının Mart ayında Şangay gerçekleşene kadar yükselebileceğini söylüyor. Cardano’nun Şubat ayında ne kadar yüksek performans göstereceği büyük ölçüde rakip Ethereum proof-of-stake ağı ve DeFi TVL trendi belirleyecek. TVL artışı son 30 gündeki gibi devam ederse ilginin ivme kazandığı ve fiyatın artabileceği söylenebilir.

Potansiyel kısa vadeli fiyat hareketleri açısından, IntoTheBlock’un In/Out of Money Around Price (IOMAP) verileri Cardano’nun 0,3882 dolarda güçlü bir desteği olduğunu söylüyor. Kısa vadede boğalar 0,445 dolar direncini aşmak için mücadele edecek.

IOMAP, yatırımcıların belirli cüzdanlarda tutulan tokenların ortalama alım fiyatını mevcut piyasa fiyatıyla karşılaştırarak potansiyel büyük alım ya da satım noktalarını belirlemelerine yardımcı oluyor.