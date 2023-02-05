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Kripto yatırımcıları güne 23.400 doların altındaki Bitcoin fiyatıyla uyandılar ve beklenen şey olmadı. Son 3 haftadır devam eden hafta sonu rallileri geçtiğimiz hafta ivme kaybetmişti. Bu hafta ise tamamen ortadan kayboldu. Peki yükseliş artık bitti mi? Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

Kripto Paralar Niye Düşüyor?

Bitcoin fiyatı 24.200 doların üzerine çıktıktan sonra yaklaşık 1000 dolarlık kayıp yaşadı. Kral kripto para birimindeki geri çekilme altcoinleri de olumsuz etkiledi. Son gelen güçlü istihdam verileri Fed’in önümüzdeki birkaç toplantıda daha faiz artışı yapabilecek alanı olduğunu söylüyor. ABD ekonomisinin iyi olduğunu teyit eden veriler dolar için pozitif olsa da kripto paraları olumsuz etkiliyor. Dolar endeksi ve Bitcoin fiyatı ters korelasyonu paylaşmaktadır. Yazı hazırlandığı sırada DXY uzun bir aranın ardından 12 Ocak seviyesi olan 103 sınırındaydı. Eğer 103,5 üzerinde tutunursa bu kripto paralar için daha fazla düşüş anlamına gelebilir.

Şimdilik Bitcoin fiyatı dolar endeksindeki yükselişe rağmen 23.200 dolar desteğini koruyor ve bu olumlu. Ancak endeks yükselmeye devam ettikçe fiyat bu desteğin altında kalırsa artık kar satışları Bitcoin ve altcoinlerde ivme kazanabilir. Bu durum yükselişin tersine dönmesini sağlayacaktır.

Kripto Paralar Son Durum

Tüm kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon 80 milyar doların üzerinde ve Bitcoin hakimiyeti 42’nin altına indi. İşlem hacmi uzun bir sürenin ardından yeniden 40 milyar doların altına düştü ve 38 seviyesinde bulunuyor. Son 7 gün Bitcoin için oldukça hareketliydi ancak bazı altcoinler oluşan volatiliteden fazlasıyla faydalanmayı başardı. En büyük 100 kripto para arasında AGIX ve IMX sırasıyla %80, %40 kazanç elde etti. Render, OP, DYDX ve birkaç altcoin daha önemli kazanımlar elde etti. Bitcoin’in bir süre yatay hareket etmesi diğer birçok altcoinde de benzer rallilerin yaşanmasını sağlayabilir.

Peki ya bu haftanın kaybettirenleri? LEO ve APT neredeyse %10 düştü ve NEXO, XMR onları izledi. Bitcoin’in anlık düşüşleri aşırı şişen bazı altcoinlerde kalıcı düşüşlere sebep oldu.