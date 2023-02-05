Bu altcoinde getirilen yenilikler yüzde 70'e varan yükselişleri de beraberinde getirdi. Proje, açıklamalarında güncellemelerin devamına işaret etti!

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Ethereum (ETH) ağı üzerine inşa edilmiş non-fungible token (NFT) oyun projesi, bu hafta bir dizi yeni yükseltmenin ardından %70 oranından fazla yükseldi. Kripto para biriminde dikkat çeken fiyat artışlarının sebebi ne? Yükseliş devam edecek mi?

Illuvium’da Yenilik!

Lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’daki ilk AAA oyunu olarak lanse edilen, çeşitli toplama ve işlem özellikleri aracılığıyla hem sıradan oyunculara hem de sıkı DeFi hayranlarına bir eğlence kaynağı sağlamaya hedefleyen Illuvium’un (ILV), 29 Ocak tarihinde 61.81 dolardan haftalık en yüksek seviyesi olan 105 dolara yükseldi.

Açık dünya fantezi oyunları oluşturmayı amaçlayan proje piyasa değerine göre 180. sırada yer alıyor. ILV fiyatında yaşanan ciddi oranda yükselişin ardından son 24 saat içerisinde yaklaşık %5 oranında bir düşüşle 95,21 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kripto para biriminin fiyatında yaşanan hareketlilik Ocak ayı içerisinde, bir bina ve arazi geliştirme mobil ve masaüstü oyunu olan üçüncü oyunu Illuvium Zero’nun alfa sürümünün yayınlanmasının ardından gerçekleşti. Ayrıca Perşembe günü proje, yeni oyunun bazı hatalarını düzeltmeyi amaçlayan en son Illuvium Zero güncellemesini yayınladı.

ILV’de Güncelleme Haberi!

Bununla birlikte kripto para projesi mevcut konum itibariyle yeniliklerin devamının geleceğinin sinyalini vererek özel beta aşamasında olan bir açık dünya keşif oyunu olan Illuvium: Overworld için planlanan bir yükseltmeyi duyurdu. Illuvium web sitesinde yapılan açıklamalarda konu hakkında şu ifadelere yer verildi:

Illuvium: Overworld çok yakında… Yalnızca hareketinizden değil aynı zamanda rüzgardan da etkilenen tamamen optimize edilmiş bitki fiziğine sahip olacak! Bu güncelleme geçiş deneyimine yeni katmanlar ekleyecek. Eğer iyiysen, belki bunu kendi yararına kullanabilirsin.

Öte yandan ILV’nin bu hafta içerisinde görülen fiyat artışlarına rağmen Kasım 2021 tarihinde ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.911 dolardan yaklaşık %95 oranında geride kaldı.