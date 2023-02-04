Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitwise Investments’ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Matt Hougan, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve bir altcoini ele alarak görüşlerini bildirdi.

Bitcoin ve Ethereum Yorumu!

Matt Hougan Youtube’da yayınlanan bir röportajında, lider kripto para birimi ​​olan Bitcoin ve Ethereum’un, yatırımcıların portföyleri arasında mutlaka bulunması gerektiğini söyledi. Uzman isim Amerika Birleşik Devletleri’nin uyguladığı sıkı para politikasını da ele alarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Şu anda gözüme çarpan üç altcoinden bahsedeceğim. Bitcoin’in hala çok kritik bir kripto para birimi olduğunu düşünüyorum. Varlık kurumları kripto para birimi elinde tutma taraftarı. Bu durum para politikası hatalarına karşı bir önlem ve bence bu hatalara ilişkin önemli riskler hâlâ var. Avrupa’da ve ABD’de işleri karmaşıklaştırabilecek ikinci bir enflasyon ayağı görüyoruz. Bu yüzden kripto para biriminin mevcut konumda harika bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Sanırım kripto para alanına sürekli yatırımlara tanık olacaksınız.

Bununla birlikte ünlü CIO, Ethereum’u da ele alarak önümüzdeki yıllardaki gelişimini görmekten heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Muhtemelen en çok Ethereum için heyecanlıyız. Bugün bir kripto para portföyünde sahip olunması gerekenler arasında Bitcoin ve Ethereum’un en ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Ethereum ekosisteminde çok fazla teknolojik ilerleme var. Geliştirici sayısı çok fazla, işlem başına maliyet çok hızlı düşüyor, bu da beni çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden Ethereum’da olup bitenleri seviyorum.

Cosmos Önerisi!

Bitwise Investments CIO’suna göre, yatırımcıların göz önünde bulundurması gereken diğer kripto para birimi ise ölçeklenebilirlik ve çapraz iletişim için tasarlanmış bir blok zinciri ekosistemi olan Cosmos’un (ATOM). Uzman isim Bitcoin ve Ethereum yorumunun ardından ATOM’u konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: