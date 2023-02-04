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Craig Wright ile David Schwartz Birbirine Girdi! Konu: Ripple’ın XRP’si

Kendini en büyük kripto para Bitcoin'in mucidi ilan eden Craig Wright ve Ripple'ın CTO'su David Schwartz arasındaki XRP tartışmasında yeni bir safhaya geçildi.
22:30
4 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kendini en büyük kripto para Bitcoin’in mucidi ilan eden Craig Wright ve Ripple’ın CTO’su David Schwartz arasındaki XRP tartışmasında yeni bir safhaya geçildi. İkili Twitter’da hararetli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın nedeni Wright’ın “XRP’nin tam bir dolandırıcılık olduğunu” iddia ettiği tweet’iydi. Ancak Schwartz her zaman olduğu gibi bu iddiaya alaycı bir şekilde yanıt verdi.

“XRP Tam Bir Dolandırıcılık”

nChain Baş Bilim İnsanı ve eleştirilerin hedefindeki girişimci Craig Wright attığı bir tweet’te “Ripple CTO’su David Schwartz’dan bahsedecek olursanız ona olduğu gibi hitap edin: Dolandırıcı Davie. O shitcoin’lerin Maddoff’u. Bunun iftira olduğunu düşünüyorsanız, gerçeği hatırlayın. Davie bir dolandırıcıdır.” dedi. Bu sert çıkışıyla kalmayan Wright, “XRP tam bir dolandırıcılıktır.” diyerek eleştirisini bir adım daha ileriye götürdü.

Wright’ın bu sert açıklamalarına karşılık veren Schwartz, “Sadece ve sadece kendi savunulamaz eylemlerinizden dolayı eleştirildiğinizde bana saldırma ihtiyacı hissetmeniz çok komik” yanıtını verdi.

Bundan önce Wright, XRP’nin faydasız bir “pump ve dump coin’i” olduğunu iddia etmiş, bu iddiasına karşılık veren Schwartz, XRP konusunda aptalca bir tartışma başlattığı için sert onu bir dille eleştirerek ortaya koyduğu argümanın aptalca olduğunu söylemişti.

XRP’de Son Durum

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre, XRP güncel piyasa değeri ile en büyük 6’ncı kripto para. 20.8 milyar dolar piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada XRP fiyatı son 24 saatte kaydettiği 0,33 düşüşle 0,41 dolardan işlem görüyor.

SEC‘in kayıt dışı menkul kıymet satışı yaptığı iddiasıyla Ripple’ı dava etmesi sonrası zor günlerden geçen XRP, 2020-2021 boğasını boş geçmiş, hemen hemen diğer altcoin’lerin tamamının yaptığı bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini geçemeyerek rekor tazeleyememişti. XRP’de ATH 4 Oacak 2018 tarihinde 384 dolarla kaydedildi. Popüler altcoin güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 89,32 altında fiyatlanıyor.

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