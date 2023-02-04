Bu altcoinde yaşanan güncellemelerin ardından son 24 saat içerisinde yüzde 40 oranına varan kazanç elde etti. Yükselişin sebebi ne?

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LooksRare’ın yerel token’ı LOOKS son yirmi dört saat içerisinde yüzde 40 oranında yükseldi! Ayrıca Ocak ayından bu yana 89 fiyat artışı yaşanan kripto para biriminde yükseliş ivmesinin sebebi ne?

LOOKS’da Yüzde 40 Artış!

LooksRare, son yıllarda oldukça popülarite kazanan non-fungible token’ların (NFT) bir pazar yeri olarak kurulmuş platformdur. NFT pazar devi OpenSea’den uzun bir zaman sonra kurulan proje geçtiğimiz yılın Ocak ayı içerisinde DAppRadar’dan elde edilen verilere göre LooksRare hacimde OpenSea’yi geride bırakmıştı. LooksRare’in yerel token’ı olan LOOKS son 30 gün içerisinde yaklaşık olarak yüzde 89 kazancı ile yatırımcıların ilgisini üzerine topladı. Peki kripto para biriminin fiyatında yaşanan artışın sebebi ne?

LooksRare’ın resmi Twitter hesabı üzerinden bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamalarda, NFT pazar yeri yeni bir özelliği yatırımcılara sunmaya hazırlanıyor. Yeni güncelleme ile platform kullanıcıları mevcut NFT bakiyelerinin büyük miktardan küçüğe doğru sıralanacağını belirtti. Ayrıca gelen yeni yükseltme ile pazar yeri yatırımcıların mevcut NFT’lerinin piyasadaki en yüksek ve en küçük fiyat aralığına kolayca erişimi sağladığını açıkladı. Yenilikler bununla da sınırlı kalmayıp belirlenen bir NFT’nin satıldığı son fiyatını kullanıcıya “tek tıkla” ulaşım kolaylığı sağlayacak.

“5 Milyon LOOKS!”

Bununla birlikte LooksRare açıklamalarının sonunda yatırımcılara kolaylık sağlayacak bir diğer özelliği duyurdu. LooksRare kullanan yatırımcılar bakiyelerindeki NFT’nin nadirlik derecesine rahatlıkla ulaşabilecek. Ayrıca LooksRare geçtiğimiz gün içerisinde yaptığı bir başka açıklamadaki yatırımcılarına iyi haberi ise staking özelliği bulunan platform ETH/LOOKS paritesinin likidite havuzuna 5 milyon LOOKS eklediğini duyurmuştu. OpenSea ile kıyasıya mücadele veren NFT pazar yeri LooksRare yayınlanan yükseltme ile popülaritesini arttıracak mı henüz bilinmiyor. Ancak geliştirmelerin ağın yerel token’ı olan LOOKS’da önemli bir etki uyandırdığı aşikar.

Yazı kaleme alındığında LOOKS son 24 saatte yaşadığı yüzde 40 artışla 0.30 dolar seviyesinden işlem görüyor.