Ünlü kripto para analisti James Mullarney, Bitcoin'in (BTC) iki temel göstergenin potansiyel kesişimi ortasında yukarı yönde büyük bir fiyat hareketi için hazırlanıyor olabileceğini iddia etti.

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Yakından takip edilen kripto para analisti James Mullarney, Bitcoin‘in (BTC) iki temel göstergenin potansiyel kesişimi ortasında yukarı yönde büyük bir fiyat hareketi için hazırlanıyor olabileceğini iddia etti.

Bitcoin’de Altın Kesişim Geliyor!

InvestAnswers’ın sunucusu James Mullarney, 440 bin YouTube abonesine paylaştığı yeni bir videoda Bitcoin’in önümüzdeki günlerde kısa vadeli hareketli ortalamanın (MA) uzun vadeli MA’nın üzerine çıktığında ortaya çıkan altın kesişim işareti verebileceğini belirterek şunları söyledi:

Altın kesişime bakalım. Bitcoin’in gidişatına bağlı olarak muhtemelen yaklaşık altı gün içinde, belki biraz daha kısa bir süre içinde bir tanesine yaklaşıyoruz. Altın kesişme, 50 günlük hareketli ortalama olan yeşil çizginin 200 günlük hareketli ortalama olan kırmızı çizgiyi geçtiğinde gerçekleşir. Geçmişte, Bitcoin’in büyük rallileri, büyük, büyük rallileri hep bir altın kesişme ile başladı.

Yüzde 20’lik İhtimal İçin de Uyardı

InvestAnswers’ın sunucusu, BTC söz konusu olduğunda altın kesişimin başarısız olma ihtimalinin en az yüzde 20 olduğu konusunda da yatırımcıları uyararak “Unutmayın ki tüm altın kesişimler büyük bir ralliye neden olmadı. Bunların yalnızca yüzde 72-80’i ralli ile sonuçlandı. Ancak Bitcoin sekiz altın kesişme gördü ve bunlardan üçü daha sonra büyük hareketleri doğruladı. Bu büyük fiyat hareketleri Şubat 2012, Ekim 2015 ve Mayıs 2020’de oldu. Bunların hepsi en az bir yıl ila 18 aylık bir boğa koşusu öncesi aşamydı ve fiyatlar en az iki katına çıktı ya da yüzde 350 veya çok daha fazla yükseldi. Öte yandan, Temmuz 2014, 2015 ve Şubat 2020’deki altın kesişimler birer boğa tuzaklarıydı ve kripto para daha sonra düşüştü.” ifadelerini kullandı.

Mullarney, Bitcoin’de yaklaşan altın kesişimi bir rallinin takip etme ihtimaline ilişkin olarak şunları söyledi:

Bitcoin için birkaç gün içinde ortaya çıkacak olan bu altın kesişim ve önceki grafiğe dayanarak yükseliş ihtimali %50’den fazla. Bunun iyi bir ralliye yol açacağına dair en az yüzde 60, yüzde 65 ihtimal olduğunu söyleyebilirim.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 23 bin 368 dolardan el değiştirdiğini de not edelim.