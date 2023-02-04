Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Ünlü Tahminci “Bu Olmadan Bitcoin Alın” Dedi, Tarih Verdi!

Ünlü kripto para analisti James Mullarney, Bitcoin'in (BTC) iki temel göstergenin potansiyel kesişimi ortasında yukarı yönde büyük bir fiyat hareketi için hazırlanıyor olabileceğini iddia etti.
20:45
4 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti James Mullarney, Bitcoin‘in (BTC) iki temel göstergenin potansiyel kesişimi ortasında yukarı yönde büyük bir fiyat hareketi için hazırlanıyor olabileceğini iddia etti.

Bitcoin’de Altın Kesişim Geliyor!

InvestAnswers’ın sunucusu James Mullarney, 440 bin YouTube abonesine paylaştığı yeni bir videoda Bitcoin’in önümüzdeki günlerde kısa vadeli hareketli ortalamanın (MA) uzun vadeli MA’nın üzerine çıktığında ortaya çıkan altın kesişim işareti verebileceğini belirterek şunları söyledi:

Altın kesişime bakalım. Bitcoin’in gidişatına bağlı olarak muhtemelen yaklaşık altı gün içinde, belki biraz daha kısa bir süre içinde bir tanesine yaklaşıyoruz. Altın kesişme, 50 günlük hareketli ortalama olan yeşil çizginin 200 günlük hareketli ortalama olan kırmızı çizgiyi geçtiğinde gerçekleşir. Geçmişte, Bitcoin’in büyük rallileri, büyük, büyük rallileri hep bir altın kesişme ile başladı.

Yüzde 20’lik İhtimal İçin de Uyardı

InvestAnswers’ın sunucusu, BTC söz konusu olduğunda altın kesişimin başarısız olma ihtimalinin en az yüzde 20 olduğu konusunda da yatırımcıları uyararak “Unutmayın ki tüm altın kesişimler büyük bir ralliye neden olmadı. Bunların yalnızca yüzde 72-80’i ralli ile sonuçlandı. Ancak Bitcoin sekiz altın kesişme gördü ve bunlardan üçü daha sonra büyük hareketleri doğruladı. Bu büyük fiyat hareketleri Şubat 2012, Ekim 2015 ve Mayıs 2020’de oldu. Bunların hepsi en az bir yıl ila 18 aylık bir boğa koşusu öncesi aşamydı ve fiyatlar en az iki katına çıktı ya da yüzde 350 veya çok daha fazla yükseldi. Öte yandan, Temmuz 2014, 2015 ve Şubat 2020’deki altın kesişimler birer boğa tuzaklarıydı ve kripto para daha sonra düşüştü.” ifadelerini kullandı.

Mullarney, Bitcoin’de yaklaşan altın kesişimi bir rallinin takip etme ihtimaline ilişkin olarak şunları söyledi:

Bitcoin için birkaç gün içinde ortaya çıkacak olan bu altın kesişim ve önceki grafiğe dayanarak yükseliş ihtimali %50’den fazla. Bunun iyi bir ralliye yol açacağına dair en az yüzde 60, yüzde 65 ihtimal olduğunu söyleyebilirim.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 23 bin 368 dolardan el değiştirdiğini de not edelim.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Ödem Devi VISA’dan O Altcoin’ler Özelinde Büyük Hazırlık! Tarih Oluyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023