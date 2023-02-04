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SHIB Son Durum: Shıba Inu Grafikleri

Kripto para piyasasındaki ikinci en büyük meme coin, son 24 saat içinde fiyatı %18,21 ve işlem hacmi %93,45 artarak büyük kazançlar elde etti. 
18:55
4 Şubat 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki ikinci en büyük meme coin, son 24 saat içinde fiyatı %18,21 ve işlem hacmi %93,45 artarak büyük kazançlar elde etti. Şu anda Shiba Inu (SHIB) piyasa değeri 7,6 milyar dolar ve SHIB yazının hazırlandığı sırada 0,000014 dolardan işlem görüyor.

SHIB Fiyat Artışı

Yapılan açıklamalara göre 0,000011 dolar ile 0,000012 dolar fiyat aralığının kırılmış olması pozitif bir sinyal olabilir. Çünkü bu kırılma, artan satış baskısının ortasında Shiba Inu fiyatının sıçramasına yardımcı oldu. Bu kilit bariyerdeki bir kırılma analistlere göre, 0,000151 doların testini beraberinde getirebilir ama bir düşüş durumu 0,0000108 doların yeniden test edilmesine de sebep olabilir.

Bunların yanında Shiba Inu, SHIB kullanıcılarının Bermuda Privacy dApp aracılığıyla anonim işlemler yapmasına olanak tanıyan yeni bir özellik ekledi. Bu, meme altcoin transferlerinin piyasadaki ZCash ve Monero gibi diğer gizlilik coinlerine benzer şekilde gerçekleştirilebileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak, SHIB alıcısı, transfer sırasında gönderenin kişisel cüzdan adresini ifşa etmeden yalnızca dApp adresini görüyor.

Fiyat Artışının Arkasında Shibarium Lansmanı mı Var?

“Shibarium” adlı yaklaşan bir blok zincirinin lansmanı, Shiba Inu fiyat artışının nedenlerinden biri.

Bir blog yazısında Shiba Inu geliştiricileri, “Shibarium’un Beta’sı ve yakında piyasaya sürülmesi için son rötuşlara yapıyoruz” diye yazdı. Ayrıca “Sabır çok önemli ve bazıları Shibarium’u bir fiyat artış aracı olarak görüyor, ancak projenin odak noktası bu değil ve hiçbir zaman da olmadı” diye eklediler.

Öte yandan köpek temalı diğer meme coinler de fiyat artışına tanık oldu. Shiba Inu temalı orijinal coin Dogecoin geçtiğimiz hafta %7,15 artış gösterirken, Ocak ayının başında büyük bir fiyat artışı yaşayan Shibarium’un gas tokenı BONE ise son 24 saat içinde %11,47 artış gösterdi.

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