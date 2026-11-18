Bitcoin madenciliği şirketi MARA Holdings, daha önceki adıyla Marathon Digital, Bitcoin varlıklarında satışa devam ediyor. Zincir verilerini izleyen Lookonchain, şirketin 18 Kasım’da cüzdanlarından 366 BTC çıkardığını ve bu transferin yaklaşık 23,33 milyon dolar değer taşıdığını bildirdi.

Yıl içindeki satışlar 40 bin BTC’yi aştı

Lookonchain verilerine göre MARA, 2026 başından bu yana toplam 40.581 BTC sattı. Bu işlemlerden elde edilen toplam gelir 3,03 milyar dolara ulaştı. Coin başına ortalama satış fiyatı ise 74.446 dolar olarak hesaplandı.

Son 366 BTC’lik hareketin doğrudan satış mı yoksa şirket içi bir fon aktarımı mı olduğu ise netleşmedi. Buna karşın MARA’nın yıl boyunca düzenli biçimde yüksek tutarlı Bitcoin çıkışı yaptığı görülüyor.

MARA, hissedarlara gönderdiği son mektupta finansal esnekliğini güçlendirmek için Bitcoin’i nakde çevirmeyi sürdürmeyi planladığını aktardı.

SEC dosyaları satışların kapsamını ortaya koydu

Şirketin 9 Kasım tarihli SEC bildirimine göre MARA, 2026’nın ilk dokuz ayında yaklaşık 26.984 BTC satarak 1,9 milyar dolar gelir elde etti. Eylül sonrasındaki dönemde ise ortalama 81.039 dolar fiyatla 13.597 BTC daha elden çıkarıldı ve buna karşılık yaklaşık 1,1 milyar dolar daha toplandı.

Böylece kamuya açıklanan toplam satış miktarı 40.581 BTC’ye ulaştı. MARA, bu satışlardan sağladığı kaynağın 750 milyon dolarlık bölümünü Bitcoin teminatlı kredilerini tamamen kapatmak için kullandı. Bu adımla daha önce teminat olarak gösterilen 17.477 BTC üzerindeki rehin de kaldırıldı.

Şirket stratejisi nakit birikimine yöneldi

MARA Holdings, ABD merkezli büyük ölçekli bir Bitcoin madenciliği şirketi olarak biliniyor. Şirket, 2025’te yeni çıkarılan Bitcoin’lerin satışına izin vermeye başlamış, 2026’da ise bu yaklaşımı bilançosunda tuttuğu coin’leri de kapsayacak şekilde genişletmişti.

Yönetim, bu strateji değişikliğini finansal hareket alanını artırma hedefiyle ilişkilendiriyor. Şirket, yapay zeka altyapısı yatırımları, yaklaşan dönüştürülebilir borç yükümlülükleri ve olası hisse geri alımları için nakit rezervi oluşturmak istediğini belirtti.

Şirket yönetimi, yapay zeka altyapısı, yaklaşan borç yükümlülükleri ve muhtemel hisse geri alımları nedeniyle nakit rezervlerini büyütmeyi hedefliyor.

Madencilik gelirlerinde gerileme yaşandı

Bitcoin satışlarının hızlanması, MARA’nın ana faaliyet alanındaki baskıyla aynı döneme denk geldi. Şirketin üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 düşerek 252,4 milyon dolardan 164,2 milyon dolara geriledi.

Bu tablo, şirketin neden daha fazla likidite yaratmaya yöneldiğini ortaya koyuyor. Mevcut veriler, MARA’nın Bitcoin satışlarını kısa vadeli bir adım olarak değil, daha geniş kapsamlı bir bilanço yönetimi stratejisinin parçası olarak sürdürdüğünü gösteriyor.