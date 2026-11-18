CoinTR, Ripple tarafından geliştirilen ve ABD dolarına 1:1 oranında desteklenen stablecoin Ripple USD‘yi (RLUSD) listeledi. Kullanıcılar, RLUSD’yi Türk lirası ve USDT pariteleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.

CoinTR, Türkiye kripto varlık ekosistemine küresel ölçekte geliştirilen dijital varlık ve teknolojileri kazandırma hedefi doğrultusunda ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Platform, bu kapsamda Ripple tarafından ihraç edilen ve ABD dolarına 1:1 oranında desteklenen stablecoin Ripple USD’yi (RLUSD) listeleyerek kullanıcılarının erişimine sundu.

16 Kasım 2026 gerçekleşen listeleme ile RLUSD/TRY ve RLUSD/USDT işlem çiftleri CoinTR kullanıcılarının erişimine açılırken, yine aynı gün RLUSD yatırma ve çekme işlemleri de başladı. Kullanıcılar, RLUSD’ye hem Türk lirası hem de USDT üzerinden erişerek farklı işlem alternatiflerinden yararlanabiliyor. Bunun yanı sıra CoinTR kullanıcıları bu listelemeye özel sunulan fırsatlara da erişebiliyor.

CoinTR: Küresel finansal yenilikleri Türkiye’ye taşıyoruz

Yeni listelemeye ilişkin değerlendirmede bulunan CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, şunları söyledi:

Dijital varlık ekosisteminin gelişiminde stablecoin’lerin giderek daha önemli bir rol üstlendiğini görüyoruz. CoinTR olarak önceliğimiz, küresel ölçekte geliştirilen dijital varlık çözümlerine Türkiye’deki kullanıcıların erişimini kolaylaştırmak.

Ripple USD’nin platformumuzda listelenmesi, bu yaklaşımımızın önemli bir adımı. Önümüzdeki dönemde de uluslararası ekosistem oyuncularıyla ilişkilerimizi geliştirerek kullanıcılarımıza sunduğumuz ürün ve hizmetleri çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Ripple’dan Türkiye pazarına ilişkin değerlendirme

Ripple Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Reece Merrick, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

Türkiye, kripto varlıkların yaygın kullanımı ve stablecoin’lere yönelik artan ilgiyle dijital varlık ekosistemi açısından önemli bir pazar konumunda. RLUSD’nin CoinTR aracılığıyla kullanıma sunulması, güvenilir ve ABD doları destekli dijital varlıkları bölgedeki kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirme yolunda attığımız bir diğer önemli adım.

Stablecoin’lere olan talep artmaya devam ederken bu tür iş birlikleri, yerel pazarları küresel finans ekosistemiyle buluşturmak açısından kritik bir rol oynuyor.

CoinTR, kullanıcı odaklı büyümesini sürdürüyor

CoinTR, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bugün de kullanıcılarının ihtiyaçlarını merkeze alıyor ve küresel kripto varlık ekosistemindeki gelişmeleri Türkiye’de kullanıcıların hizmetine taşımayı sürdürüyor. Platform, ürün çeşitliliğini artırma ve kullanıcılarına farklı dijital varlıklara erişim imkânı sunma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

2012 yılında kurulan Ripple ise, küresel finans sistemini blockchain teknolojisiyle dönüştüren çözümlerin önde gelen sağlayıcılarından biridir. 85’in üzerinde lisansa sahip olan Ripple; ödeme sistemleri, dijital varlık saklama, kurumsal aracılık (prime brokerage) ve hazine yönetimi alanlarında sunduğu çözümlerle kurumlara güvenilir ve entegre bir hizmet altyapısı sağlıyor. Ripple’ın stablecoin’i RLUSD ve dijital varlık XRP, bu çözümlerin temelini oluşturarak Ripple ve müşterilerinin geleneksel finans ile dijital finans dünyaları arasında köprü kurmasına olanak tanıyor.