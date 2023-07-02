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Popüler altcoinin yatırımcıları yıllardır devam eden SEC baskısı nedeniyle yatırımlarından beklenen dönüşü alamadı. Fakat şimdi tüm altcoinler SEC tehdidiyle karşı karşıyayken XRP Coin’in içinde bulunduğu durum normalleşiyor. Popüler pek çok kripto para SEC eliyle resmen menkul kıymet olarak işaretlendi. Fakat XRP Coin’in bir avantajı var.

XRP Coin Geleceği

Popüler altcoinin en büyük avantajı yakında son ermesi beklenen davadır. Altcoinlerin çoğu SEC ile girecekleri savaşa hazırlıksız yakalanmış XRP Coin artık yolun sonuna geldi. Birçok uzman yaz bitmeden davanın sona ereceğini düşünüyor. Bu heyecan verici çünkü BTC, BCH, ETH ve birkaç kripto para dışında altcoinlerin çoğu menkul kıymet damgası yedi. SEC yaklaşık 50 altcoini resmen etiketlese de Gensler daha fazlasının yolda olduğunun sinyalini verdi.

Davanın sona ermesinin yanı sıra Ledger ağına akıllı sözleşme yeteneklerinin gelme ihtimali konuşuluyor. Bu durum XRP Coin’in faydasını dolaylı yoldan fiyatını artıracaktır. Son olarak davanın sona ermesinin ardından 6-9 ay içinde Ripple’ın halka açılma planı var. Bu da XRP Coin için pozitif bir gelişmedir. Kısa vadede piyasa genelinde belirsizlik hakim olsa da popüler altcoinin biraz daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz.

XRP Coin Fiyat Hedefi

Bu yazının yazıldığı sırada XRP Coin fiyatı 0,48 dolar seviyesinde alıcı buluyordu. 200 günlük EMA’nın üzerinde (0,487 dolar) kapanışların devam etmesi gerek. Ancak popüler altcoin şimdilik bu seviyeyi koruyamıyor. Kısa vadede bu bölgenin üzerinde kapanışlar fiyatın hızla 0,5 dolar direncini aşmasını sağlayabilir.

Öte yandan mevcut kapanışlar 0,479 dolar seviyesinin test edilmesine neden olacak gibi görünüyor. Boğalar destek bölgelerini korumada başarılı olsa da 0,5 dolar direnci zorlayıcı oldu. Bu da davanın beklendiği gibi Haziran ayında sona ermemesiyle ilişkili olabilir. Hayal kırıklığı yaşayan yatırımcılar Ripple CEO’sunun aşırı iyimser tahminin kurbanı oldu.

Yine de yukarıdaki 3 nedenden dolayı XRP Coin fiyatı orta ve uzun adede kuzeye hareketini sürdürebilir. Fakat yatırımcıların 2018 yılından bu yana hızla artan dolaşım arzı nedeniyle fiyatın önceki ATH seviyesine ulaşmakta ciddi anlamda zorlanacağını bilmelidir.