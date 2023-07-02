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Bitcoin (BTC) odaklı ETF beklentileri sektörü günlerdir canlı tutsa da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan açıklama bunu bir bakıma durdurdu. Buna rağmen kripto para sektörünün toplam piyasa değerinde ciddi bir düşüş görülmedi ve hala 1,24 trilyon dolarlık seviye korunuyor. Bunun en büyük sebebi ise BTC‘nin 30.000 dolar üzerinde tutunmaya devam etmesi. BTC, bu sağlam duruşu ile aslında yeni bir boğanın sinyalini veriyor olabilir ve Altcoin Gurusu olarak bilinen bir isim de aynı fikirde.

Altcoinler Patlama Yaşayacak

Goldman Sachs’in eski yöneticilerinden olan ve kripto para sektörüne tam zamanlı geçiş yapan Raoul Pal, sermaye akışının hızlanacağını düşünüyor. Ünlü isim, piyasanın yakında bir kırılma yaşayacağını belirttikten sonra, trilyonlarca dolarlık beklentisini detaylandırdı. Pal, yaklaşık 1 milyon Twitter takipçisine yönelik yaptığı açıklamada, TOTAL3 grafiğine bakılması gerektiğini vurguladı. Bu grafik, BTC ve ETH dışındaki kripto paraların toplam piyasa değerini takip ediyor.

Pal’a göre TOTAL3 çok iyimser bir tablo çiziyor ve alçalan takoz formasyonu ile yakında büyük bir patlama yaşanabilir. Bu kırılma ve dönüş ile ünlü ismin beklediği altcoinlerin toplam piyasa değeri 4 trilyon dolar. Bu, BTC ve ETH dahil olmadan hesaplanan bir piyasa değeri ve BTC ile ETH devreye girdiğinde miktar çok ama çok daha fazla olabilir.

Altcoinler, %1.100 Yükselişe Gebe

An itibarıyla TOTAL3 yaklaşık 332 milyar dolarlık piyasa değerine sahip ve 4 trilyon dolara yükseliş, %1.100 gibi inanması güç bir artışa işaret ediyor. Aslında daha önceki boğa sezonlarında benzer yükseliş oranları görülmüştü ve Pal tarafından yapılan bu açıklama da büyük bir gerçekleşme ihtimali taşıyor. Pal, genel olarak ise sektörün 10 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine ulaşmasını bekliyor.

Pal geçen ay yaptığı açıklamada da kripto paraların küresel olarak en hızlı yükselen varlık sınıfı olacağını belirtmiş ve likidite sorunu arttıkça kripto paraların iş yapacağını ifade etmişti. Ünlü isme göre BlackRock’un BTC ETF başvurusu da yeni sermaye akışında etkili olacak.