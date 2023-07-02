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Kral kripto para birimi popülerliğini artırdıkça daha fazla milyarderin dikkatini çekiyor. Hatta çok daha fazlası için kurumsallara Bitcoin yatırımı yapabilmeleri için aracılık hizmeti yarışına giren varlık yönetim devlerini de görmeye başladı. Draper kripto için tanınmış bir yüz ve önceki tahminini revize etti.

Milyarderin Bitcoin Tahmini

Meşhur milyarder ve Bitcoin boğası Tim Draper kral kripto para birimi için daha önce açıkladığı hedefini revize etmek zorunda kaldı. Risk sermayedarı yakın zamanda yaptığı açıklamada BTC’nin 2023’te 250.000 dolara ulaşacağına dair önceki tahmininde biraz yanıldığını söylüyor. Bitcoin’in 30.000 doların biraz üzerinde işlem görmesiyle birlikte Draper şimdi fiyat hedefi için zaman çizelgesini uzatıyor. Milyardere göre, Bitcoin 2025 yılına kadar 250.000 dolar seviyesini aşabilir.

“Öngörü yeteneklerim buraya kadarmış… Bugün 30 Haziran 2023. Bitcoin 4.000 dolar iken, şimdiye kadar 250.000 dolara (60 kat) ulaşacağını öngörmüştüm. Şu ana kadar sadece 30.000 dolara (7 kat) ulaştı. Sanırım biraz daha beklememiz gerekiyor (belki iki yıl) ama mühendisler sıkı çalışıyor.”

Yine de BTC 4 bin dolar seviyesindeyken 69.000 dolar ve üzerinde bir fiyatın gerçek olma ihtimalini cesurca dillendirebilen az sayıda isim vardı.

Bitcoin 2025’te Kaç Dolar Olur?

Bu soruya ünlü milyarderin kesin, net bir cevabı vardı. Bu yılın ilk çeyreğinde Tim Draper 18 ay içinde BTC’nin 250.000 dolara ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Bunu söylerken yatırımcıların merkezi borsa platformlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini de sözlerine eklemişti. Geçtiğimiz ay milyarder, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’e karşı da sesini yükselterek, kripto karşıtı politikalarının ABD’deki dijital varlık inovasyonunu boğduğunu söyledi.

O sırada Draper, SEC’in dijital varlık endüstrisi üzerinde hiçbir gözetiminin olmaması gerektiğini ve ABD’deki düzenleyici ortamın kafa karıştırıcı ve cesaret yıkıcı olduğunu söyledi.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada halen 250.000 doların oldukça altında. BTC 30.500 dolardan alıcı buluyor ve altcoinler onun birkaç gündür nispeten yatay hareket etmesi nedeniyle yönlerini yukarı çevirdi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.