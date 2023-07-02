Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD kendi kripto, Web3 şirketleri üzerindeki baskısının artırırken Asya bu alandaki pazar payını güçlendirmeye çabalıyor. ABD’li siyasilerin bir kısmı da bu durumdan rahatsız ve Temsilciler Meclisinde artık yüksek sesle itirazlarını dile getiriyorlar. Peki Hong Kong bugünlerde ABD’nin daha fazla önüne geçmek için ne adım attı.

Hong Kong ve Web3

Hong Kong’un Web3 gelişiminin “mega trendini” kucaklamaya yönelik süregelen kararlılığının bir parçası olarak, bölgede Web3’ün ilerlemesini denetlemek üzere endüstri ve hükümet yetkililerinden oluşan oldukça çeşitli bir grup kurdu.

30 Haziran’da yapılan açıklamaya göre Hong Kong hükümeti, Web3’ün gelişimini denetlemek ve özellikle de etik bir şekilde büyümesini teşvik etmek amacıyla 15 sektör katılımcısı ve 11 kilit hükümet yetkilisinden oluşan bir görev gücü oluşturdu.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Mali Sekreter, 2023-24 Bütçesinde, Hong Kong’da Web3’ün sürdürülebilir ve sorumlu gelişimi konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere Görev Gücünün kurulduğunu duyurdu.”

Hong Kong Geleceğe Hazırlanıyor

Kripto paralar ve Web3 birbirinden ayrılamaz iki alan, o halde Web3 alanında atılan adımların da kriptoya fayda getirmesi gerekiyor. Hong Kong bunun farkında olduğu için Web3 stratejisinin parçası olarak kriptoya da yaklaşımını iyileştiriyor. Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chan, görev gücünün Hong Kong’un Web3 sektöründe öncü olma hedefini daha da geliştireceğini söyledi.

“Hong Kong, yeniliği keşfetmeyi ve geliştirmeye öncülük etmeyi, daha fazla yeni uygulama modeli yaratmayı ve gelişen bir ekosistem inşa etmek için arenadaki birinci sınıf şirketleri ve yetenekleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. İlgili sektörlerdeki liderleri ve profesyonelleri bir araya getiren Görev Gücü’nün değerli tavsiyelerinin Hong Kong’un bir Web3 merkezi haline gelmesine yardımcı olacağına inanıyorum.”

Hong Kong Yasama Konseyi üyesi Johnny Ng, 10 Haziran’da Twitter’da “tüm küresel sanal varlık ticaret platformlarını” Hong Kong‘a gelmeye ve sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansı için başvurmaya davet etmişti. Ayrıca ülkedeki bankalar kripto şirketlerine kolaylık sağlamaları için teşvik ediliyor.