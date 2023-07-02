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Mayıs ayı ne kadar sıkıcı ve sakinse Haziran bir o kadar aksiyon doluydu. Kripto paralar büyük haberler gördü. SEC’in davası, ETF başvuruları, EDX Markets derken Bitcoin fiyatı 4 bin doların üzerinde kazanç elde etti. Peki DOGE, SOL ve LTC için güncel görünüm neye işaret ediyor? Yükseliş sürecek mi?

Dogecoin (DOGE) Güncel Yorum

Yatırımcılar Elon Musk’ın DOGE ile entegre bir Twitter başlatmasını hayal ederken muzip milyarder saçmalama noktasına geldi. Elon Musk dün Tweet görüntülemeleri için kısıtlama getirildiğini açıkladı. Birkaç gün öncesinde de Twitter’a giriş yapmadan Tweet okuyabilmeyi engellemişti. DOGE yatırımcıları Musk temalı çok fazla hayal kursa da muzip milyarderin kafası başka yerlerde.

Önümüzdeki günlerde fiyat 0,06 ila 0,07 dolar arasında dalgalanmaya devam edebilir. Şimdilik nötr bir görünüm var ve 0,07 dolarlık direnç üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece sıkıcı DOGE piyasası devam edecek. Yukarıda 0,08 ve aşağıda 0,05 dolar hedefleri güncelliğini koruyor.

Solana (SOL) Grafik Yorum

Solana 28 Haziran’da 16,18 dolar desteğinin altına indi ancak bunun bir ayı tuzağı olduğu kanıtlandı. Ayılar short pozisyonlarını kapatmak için acele etmiş olabileceğinden, fiyat 29 Haziran’da keskin bir şekilde yükseldi ve 20 günlük EMA’nın (17,07 dolar) üzerine fırladı. FTX’in yeniden açılma ihtimali SRM, SOL, FIDA gibi Solana ekosisteminin önde gelenlerini pozitif etkiledi. Önümüzdeki haftalarda daha fazla somut adım görebiliriz. Peki zor da olsa onay alıp açılırsa başarıya ulaşabilir mi? İnsanlar ikinci kez aynı acı tecrübeyi yaşama riskini göze alır mı? Daha da önemlisi piyasa yapıcı vesair konularında yeni yönetim ne gibi tecrübelere sahip. Kısa vadede yükselişler satış fırsatı olabilir.

SOL eğer yükselişine devam ederse 22 ve 24 dolar hedeflerine ulaşabilir. Aşağıda ise 18.7 dolar altı kapanışlarda 16,18 ve 15,28 dolar destekleri bulunuyor.

Litecoin (LTC) Yorum

Halving için sadece 1 ay kaldı ve halen beklenen yükseliş başlamış değil. LTC Coin yatırımcıları ödül yarılanması öncesinde en azından 150 dolarlık eşiğin test edilmesini bekliyordu. Boğalar 29 Haziran’da dip seviyeyi satın aldı ve 30 Haziran’da fiyatı tekrar hareketli ortalamaların üzerine çıkardı. Bu durum, fiyatı azalan kanal formasyonunun düşüş trendi çizgisinin üzerine çeken boğaların agresif alımlarını çekti. Fiyat 106 dolarlık kritik dirence ulaştı.

Bu bölgenin üzerinde devam eden kapanışlar 120 doların test edilmesini sağlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.