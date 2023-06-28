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Son birkaç gündür Bitcoin fiyatı nispeten sakin kaldığı için yatırımcılar çeşitli spekülasyonlara yöneliyor. TUSD’nin ardından şimdi de korkunç iddiaların hedefinde SUI Coin var. Vakıf sosyal medyada dolaşan iddialarla ilgili açıklama yapma gereği hissetti. Peki sorun neydi?

SUI Coin Arz

Sui ağının ve yerel SUI tokeninin arkasındaki ekip olan Sui Foundation, firmanın SUI stake ödüllerinin kilidini açtığı ve bunları kripto para borsası Binance’e “attığı” iddialarını reddetti. Vakıf 27 Haziran’da yayınladığı flood ile iddialara cevap verdi. Vakıf SUI stake ödülleri de dahil olmak üzere kilitli veya dolaşımda olmayan tokenlerin hiçbirinin satılmadığını belirtti;

“Sui Foundation, Binance’te veya başka bir şekilde kilitli ve dolaşımda olmayan stake edilmiş SUI’den stake ödülleri veya başka herhangi bir token satmamıştır.”

Vakıf, “Tüm içeriden token tahsisleri, kilitlenmelerine ve transfer üzerindeki diğer kısıtlamalara tabi ve bunlarla uyumlu olmaya devam ediyor” diye ekledi.

Sui, merkezi olmayan bir proof-of-stake blockchain ağıdır. Kullanıcılar, ellerindeki tokenleri tıpkı ETH stakerlarının yaptığı gibi kilitleyerek ödül alabilir.

SUI Coin İddialar

Kripto yorumcusu DeFiSquared’in Sui Vakfı’nı Binance borsasında “kilitli ve dolaşımda olmayan stake edilmiş SUI’den ödülleri boşaltmakla” suçlamasının ardından yukarıdaki açıklama gelmişti. Ancak aynı isim açıklamadan tatmin olmuş değil. Ona göre Sui, belirli işlemlerin “sözleşmeye dayalı bir kilitlemeye” tabi olduğunu söylerken, DeFi Squared SUI tokenlerinin “kısıtlama olmaksızın” açılabileceğini söyledi.

DeFi odaklı kripto uzmanı, Sui Foundation’ın “0x341f” cüzdan adresinin, stake ödüllerindeki toplam 27 milyon SUI’nin 3,125 milyonunu üç ayrı adrese aktardığını ve bunların daha sonra Binance’e aktarıldığını iddia etti.

“Tutarlar birçok kez bölünmüş olsa da, çoğu eninde sonunda Binance’e ulaşıyor. Bu, satışı gizlemek için ya da belki de farklı ekip üyeleri arasında bölündüğü için olabilir. Ancak ne olursa olsun, sonunda çoğu Binance’e ulaşıyor.”

DeFiSquared, Mayıs ayında SUI’nin “görünüşte sonsuz satış baskısı” nedeniyle “meraklarının arttığını” söylerken, Binance’in yasal olmadığı iddia edilen launchpad’inden ayrı bir emisyon grafiği yayınlayamadı. Özellikle de vakfın, SUI token arzını vakıf dışı token sahipleri için aylık yaklaşık %20 oranında şişirdiğini iddia ettiler:

“Bu, 2022 yılında hiperenflasyona uğrayan Venezuela Bolivarının enflasyon oranından daha yüksek.”

SUI tokenı şu anda yaklaşık 604 milyon tokenlık dolaşım arzından 427,7 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Ancak tokenekonomisiyle alakalı doğrulanmış bir emisyon grafiğinin olmaması ve Binance tarafından paylaşılan tablonun reddedilmesi şüpheleri besliyor. SUI eğer gerçek emisyon grafiğini paylaşırsa bu hakkındaki ağır suçlamaların aniden sönmesine yardımcı olabilir.