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Bitcoin fiyatı SEC’in ETF taleplerinin güncellenmesini isteyişiyle hızlı bir düşüş yaşamıştı. Ancak kolayca toparlandı. BlackRock henüz başvurusunu güncellememiş olsa da diğer ETF başvurularının güncellendiğini gördük. Altcoinler yükseliş başladı ve BTC 30.500 dolar seviyesinde nispeten yatay hareket ediyor.

Bitcoin Artar Mı?

Kripto paraların yüksek volatilite günleri geri döndü. BTC sakin kalmayı başarırken hafta sonunda altcoinlerde hareketlilik artıyor. 2021 boğa piyasasının finalini doğru tahmin eden popüler analist Pentoshi ise güncel duruma dair son güncellemesini kripto para yatırımcılarıyla paylaştı. Pentoshi, Bitcoin‘in son geri çekilmesinin, Bitcoin’in kısa süreliğine 30.000 doların altına düşebileceğine dair daha önce yaptığı geri çekilme tahminini zaten karşıladığını söyledi.

“Herhangi bir geri çekilmede 29.200 dolarda bazı dolgular umuyordum, ancak bunların üzerinde ön çalışma var. Sonuç olarak piyasa yapısı artık daha iyi”.

Analiste göre SEC eliyle tetiklenen son 29.500 dolar testi yükseliş hissiyatının daha sağlam bir zemine oturmasını sağladı. Analistin grafiğine göre BTC fiyatı 32.400 dolar seviyesine doğru yeni bir ralli başlatacak.

Ethereum Yükselecek Mi?

Kripto analistinin bir gözü de Bitcoin‘in izinden gidebileceğini söylediği Ethereum‘da. Özellikle Shapella ile tamamen PoS’e geçiş sürecini tamamlamış olan Ethereum negatif enflasyon anlatısıyla uzun vadecileri cezbediyor. Ancak uzun süredir 2.000 doların üstünde kalıcı olamadı. Bu birçok yatırımcının canını sıksa da işler yakında değişebilir.

Pentoshi ETH hakkında şunları söyledi;

“Bence ETH’nin bir sonraki parlama zamanı. Bu tür bir yapıyla yılın en yüksek seviyelerine doğru ilerleyecek. Ama belki de yol boyunca sarsılacaksınız.”

Önümüzdeki günlerde Ethereum’un yıldızının parlamasını bekleyen analist 2.150 dolara doğru hızlandırılmış bir ralli bekliyor. Bu senaryoda ETH ile bağlantılı RPL, LDO gibi altcoinlerin de piyasada pozitif ayrıştığını görebiliriz. Daha da önemli ETH yükselişi genellikle altcoinlerin geri kalanını yükseliş için cesaretlendiren bir sinyal olmuştur.

Fakat kripto para piyasaları sürprizlerle dolu. Önümüzdeki haftanın bize neler getireceğini hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.