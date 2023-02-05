Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yılların Analisti Yeni Açıkladı! Kripto Dünyası Heyecanla Bekliyor!

Yılların Analisti Yeni Açıkladı! Kripto Dünyası Heyecanla Bekliyor!

Kıdemli analist öyle bir şey söyledi ki... Yatırımcılar heyecanla onun haklı çıkmasını bekliyor.
22:10
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen popüler bir analist yeni döneme işaret etti. Son Fed toplantısının ardından kripto para yatırımcıları geleceğe dair umutluydu ancak istihdam verileri beklentinin çok üzerinde geldi. Bu durum dolar endeksinin güçlenmesine neden oldu. Bitcoin’in birkaç saattir devam eden düşüşünü bu şekilde açıklayabiliriz. Peki popüler kripto analisti önümüzdeki dönem için neler düşünüyor?

Bitcoin Büyük Değişim

Yakından takip edilen bir kripto para analisti, çeşitli göstergelerin Bitcoin‘in artık yeni döneme hazırlandığını söylüyor. TechDev olarak bilinen takma isimli analist, Bitcoin’in küresel dolar likiditesi döngülerini takip ettiğine inandığını ve bunu Çin’in on yıllık tahvillerini (CN10Y) ABD dolar endeksine (DXY) karşı koyan bir grafikle tasvir ettiğini söylüyor. Ayrıca Bitcoin’in tersine dönüşleri saptamayı amaçlayan hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesinin aylık zaman diliminde yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor.

“Likidite aktığında Bitcoin hareket eder. CN10Y/DXY bir yıllık hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Ve aylık MACD yükselişe geçti. Son beş seferin beşinde, büyük bir BTC dürtüsü izledi. Bu sefer ne olacak?”

TechDev bu görüşünü destekleme için CN10Y/DXY ve Bitcoin arasındaki piyasa döngülerindeki benzerlikleri yineliyor. Aşağıdaki grafik bunu çok güzel anlatıyor.

Kripto Paraların Geleceği

Uzman kripto analisti CN10Y/DXY grafiğini Bitcoin piyasa hakimiyeti ve toplam altcoin piyasa değeri ile karşılaştırarak mevcut piyasa yapısını geçmişle eşleştirmeye çalışıyor. Buna göre TechDev mevcut dönemi 2017’deki boğa piyasası öncesi döneme benzetiyor. Popüler analist, BTC‘nin daha kısa zaman dilimlerindeki son fiyat hareketinin, yüksek zaman diliminde yükselişin devam ettiğini gösterdiğini söylüyor. Yani ara düzeltmeler yaşansa da daha geniş dönemde Bitcoin ve altcoinlerin dönüşü olmaz bir yola girdiğine inanıyor.

Eğer kripto analisti haklı çıkarsa son boğa koşusunun başlangıcını doğru tahmin edecek. Bu senaryoda Bitcoin fiyatı 100.000 doların üzerine çıkar ve altcoinler bugün oldukları seviyelerin çok daha üzerinde bölgelere sıçrayabilir. Halen ATH seviyesinin ortalama %85 altında olan çok fazla altcoin var ve bu oran Kasım çöküşünde %95’leri görmüştü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Ripple CTO’su Uyardı: “XRP Geri Alım Teklifi Dolandırıcılıktır!”
Ripple CTO’su Uyardı: “XRP Geri Alım Teklifi Dolandırıcılıktır!”
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Binance O Altcoin İçin Tarih Verdi! Para Yatırma ve Çekme İşlemleri Askıya Alınacak!
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Cevap Yükselişin Sırrında Olabilir! Bitcoin Yeni Dip Yapar Mı?
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Binance Yeni Aracını Duyurdu! Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları İçin Büyük Kolaylık!
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin’i Olanlar Buraya Baksın! Analist Onu İşaret Etti! Öyle Bir Rakam Söyledi ki…
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar Dikkat! Analistten Uyarı Geldi: Ters Köşe Olmayın
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Bitcoin’de 2021 Çöküşünü Bilmişti! Analistten Bu 2 Altcoin İçin Baş Döndürecek Önsezi!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Binance CEO’su Zhao Bu Altcoin İçin Uyardı! Tuzak Var, Uyanık Olmak Lazım!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Sessizlik Bozuluyor! Teknik Bu Altcoin’in Yüzde 78’in Üzerinde Yükselebileceğini Gösteriyor!
Bu Altcoin Kısa Vade Yüzde 25 Yükselebilir! Fakat Şartları Var!
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
NFT Pazar Yeri Bedava Token Dağıttı: 100.000 Dolar Alan Bile Var!
Son Dakika! Premier League Kripto Ortaklığı İlan Edildi!
Yeni Kripto Para Vurgunu! 30 Dakikada 752 Bin Doları Cebe İndirdiler!
Togg’un 100. Yıl Özel Seri NFT’leri İçin Geri Sayım Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023