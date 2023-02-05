Kıdemli analist öyle bir şey söyledi ki... Yatırımcılar heyecanla onun haklı çıkmasını bekliyor.

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Yıllardır kripto para yatırımcıları tarafından yakından izlenen popüler bir analist yeni döneme işaret etti. Son Fed toplantısının ardından kripto para yatırımcıları geleceğe dair umutluydu ancak istihdam verileri beklentinin çok üzerinde geldi. Bu durum dolar endeksinin güçlenmesine neden oldu. Bitcoin’in birkaç saattir devam eden düşüşünü bu şekilde açıklayabiliriz. Peki popüler kripto analisti önümüzdeki dönem için neler düşünüyor?

Bitcoin Büyük Değişim

Yakından takip edilen bir kripto para analisti, çeşitli göstergelerin Bitcoin‘in artık yeni döneme hazırlandığını söylüyor. TechDev olarak bilinen takma isimli analist, Bitcoin’in küresel dolar likiditesi döngülerini takip ettiğine inandığını ve bunu Çin’in on yıllık tahvillerini (CN10Y) ABD dolar endeksine (DXY) karşı koyan bir grafikle tasvir ettiğini söylüyor. Ayrıca Bitcoin’in tersine dönüşleri saptamayı amaçlayan hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesinin aylık zaman diliminde yükselişe geçtiğine dikkat çekiyor.

“Likidite aktığında Bitcoin hareket eder. CN10Y/DXY bir yıllık hareketli ortalamasının üzerine çıktı. Ve aylık MACD yükselişe geçti. Son beş seferin beşinde, büyük bir BTC dürtüsü izledi. Bu sefer ne olacak?”

TechDev bu görüşünü destekleme için CN10Y/DXY ve Bitcoin arasındaki piyasa döngülerindeki benzerlikleri yineliyor. Aşağıdaki grafik bunu çok güzel anlatıyor.

Kripto Paraların Geleceği

Uzman kripto analisti CN10Y/DXY grafiğini Bitcoin piyasa hakimiyeti ve toplam altcoin piyasa değeri ile karşılaştırarak mevcut piyasa yapısını geçmişle eşleştirmeye çalışıyor. Buna göre TechDev mevcut dönemi 2017’deki boğa piyasası öncesi döneme benzetiyor. Popüler analist, BTC‘nin daha kısa zaman dilimlerindeki son fiyat hareketinin, yüksek zaman diliminde yükselişin devam ettiğini gösterdiğini söylüyor. Yani ara düzeltmeler yaşansa da daha geniş dönemde Bitcoin ve altcoinlerin dönüşü olmaz bir yola girdiğine inanıyor.

Eğer kripto analisti haklı çıkarsa son boğa koşusunun başlangıcını doğru tahmin edecek. Bu senaryoda Bitcoin fiyatı 100.000 doların üzerine çıkar ve altcoinler bugün oldukları seviyelerin çok daha üzerinde bölgelere sıçrayabilir. Halen ATH seviyesinin ortalama %85 altında olan çok fazla altcoin var ve bu oran Kasım çöküşünde %95’leri görmüştü.