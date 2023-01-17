Haftanın başında olunmasına rağmen kripto paralarla ilgili yükseliş belirtileri gelmeye devam ediyor. Bu 5 altcoin önümüzdeki hafta dikkat çekebilir.

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DeFi token’ları, akıllı sözleşmeler kullanan otomatik, merkezi olmayan platformlara özgü bir kripto para koleksiyonudur. Merkezi olmayan finans; krediler, tasarruf hesapları ve varlık takasları gibi geleneksel finansal hizmetleri bir aracının yardımı olmadan sunmayı amaçlayan girişimleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. İşte bu hafta dikkat çekebilecek 5 DeFi token’ı.

Uniswap

En yaygın kullanılan merkezi olmayan ticaret protokollerinden biri olan Uniswap (UNI), toplam değer kilitli (TVL) olması sayesinde bu alanda pazar lideri konumunda. Merkezi bir aracı olmadan Defi token’ların otomatik ticaretini sağlamak için otomatik piyasa yapıcı (AMM) sistemini geliştirdiği için kripto para topluluğunda büyük ilgi gördü. Uniswap ekosistemi, token ticaretini tamamen otomatik ve token sahibi herkes için erişilebilir tutmak amacıyla oluşturuldu.

Uniswap’in yazım sırasındaki fiyatı 6,56 dolardı. Piyasa değeri 4,9 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi %11 düşüş gösterdi. Şimdi 107,9 milyon dolar seviyesinde. Aynı zamanda, kripto piyasası izleyicisi CoinMarketCap’e göre dolaşımdaki arz yaklaşık 762.209.327 UNI.

Chainlink

2017’de kurulan bir blok zinciri ekosistemi olan Chainlink, küresel olarak bağlı akıllı sözleşmeleri etkinleştirmek için bir soyutlama katmanı olarak hareket etti. Merkezi olmayan bir Oracle ağı olarak işlev görerek, çeşitli blok zinciri platformlarında çalışan akıllı sözleşmelere ve akıllı sözleşmelere işlev görmeleri için ihtiyaç duydukları veri akışını sağlar.

Chainlink’in yazım sırasındaki fiyatı 6,73 dolar, piyasa değeri 3,4 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi %12,83 düşüş gösterdi. Şu anda 358 milyon dolar seviyesinde bir hacmi bulunuyor. Aynı zamanda, kripto piyasası izleyicisi CoinMarketCap’e göre dolaşımdaki arz yaklaşık 507.999.970 LINK.

Tezos

Tezos, zincir üzerinde bir yönetişim modeli kullanarak akıllı sözleşmelerin yürütülmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuş dağıtılmış bir defter sistemidir. Blok zinciri yükseltmelerine olanak tanıyan bu zincir içi yönetişim modeli sayesinde sert çatallanmalar gereksizdir. Sonuç olarak, kendisini akıllı sözleşmeler oluşturmak ve yürütmek için merkezi olmayan, kendi kendini değiştiren bir platform olarak da tanımlamakta.

Tezos’un yazım sırasındaki fiyatı 1,03 dolardı. Piyasa değeri 948 milyon dolar ve 24 saatlik işlem hacmi %49,63 düşüş gösterdi. Şu anda 24 milyon dolar seviyesinde. Aynı zamanda, CoinMarketCap’e göre dolaşımdaki arz yaklaşık 923.609.606 XTZ oldu.

Avalanche

Avalanche (AVAX) Ethereum’a rakip bir kripto para birimi ve blok zinciri platformudur. Avalanche blok zinciri neredeyse anında işlem tamamlanmasını sağlar. AVAX, işlem ücretlerini ödemenin yanı sıra Avalanche ağını güvence altına almak için kullanılır.

Avalanche’ın yazım sırasındaki fiyatı 16,80 dolar oldu. Piyasa değeri 5,2 milyar dolar ve 24 saatlik işlem hacmi %8,71 düşüş gösterdi. Şu anda 450 milyon dolar seviyesinde. Aynı zamanda, kripto dolaşımdaki arz yaklaşık olarak 311.582.143 AVAX olarak görünmekte.

Curve DAO Token

En popüler Defi (merkezi olmayan finans) platformlarından biri olan The Curve, likiditeyi otomatik bir piyasa yapıcı (AMM) kullanarak yönetir. AMM, likidite havuzlarından yararlanan bir protokoldür. Bununla birlikte, dijital varlıkların otomatik ticaretini mümkün kılar. Defi ekosistemindeki kilit teknolojilerden biri likidite havuzudur. CRV’nin ayırt edici özelliği, Curve.fi protokolü aracılığıyla stablecoin’ler ve diğer ERC-20 token’ları ile takas edilebilen bir ERC-20 yardımcı token olmasıdır.

Curve DAO Token’ın yazım sırasındaki fiyatı 0,9135 dolardı. Piyasa değeri 485 milyon dolar ve 24 saatlik işlem hacmi %7,38 artış gösterdi. Şu anda 151 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı zamanda, kripto piyasası izleyicisi CoinMarketCap’e göre dolaşımdaki arz yaklaşık 531.583.334 CRV’ydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.